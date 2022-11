Andrej Danko sa opäť vyznamenal: Po prehratej stávke šokuje novým imidžom!

Len prednedávnom svet obletela kontroverzná správa o šále maďarského premiéra Viktora Orbána z futbalového štadióna. Zobrazoval totiž mapu Veľkého Uhorska. Práve toto znázornenie mnohých pobúrilo.

Vo štvrtok (24.11.) sa v Košiciach konalo stretnutie predsedovia vlád krajín Vyšehradskej skupiny (V4), na ktorom Orbánovi premiér Eduard Heger humorne daroval šál s nápisom Slovakia a slovenským znakom. Na túto situáciu sa rozhodol reagovať aj samotný predseda strany SNS Andrej Danko.

O to, čo urobil a aký trest musel podstúpiť sa podelil na sociálnej sieti. "Novinárom som včera povedal, že keby som bol vo funkcii dal by som Viktorovi Orbánovi na protest šál so Slovenskom. Naša podpredsedníčka Dagmar Kramplová sa usmiala a povedala: “Andrej, stav sa, že to Heger urobí v Košiciach.” Tak som sa stavil a prišiel som o vlasy," napísal na sociálnu sieť.