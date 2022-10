Jazyková mentorka Lýdia Machová: Každý z nás sa dokáže naučiť cudzí jazyk! Ako je to možné?

Jeseň je tradičným časom, keď si nejeden študent či dospelý dáva záväzok oprášiť svoje znalosti cudzieho jazyka či dokonca začať študovať nejaký nový. Možno ste presedeli roky na rôznych jazykových kurzoch a anglicky či nemecky sa stále sotva dohovoríte.

O efektívnych metódach učenia cudzích jazykov, o talente na jazyky, i o tom, ako pomôcť deťom s učením, pre Nový Čas Nedeľa porozprávala polyglotka a jazyková mentorka Lýdia Machová, ktorá hovorí plynulo siedmimi cudzími jazykmi.



Je pravda, že jazyk sa musí človek naučiť sám? Učiteľ sa môže akokoľvek snažiť, ale ak sa nesnaží študent, nepôjde to?

Áno, je to absolútna pravda. Je to vec, ktorú si väčšina ľudí neuvedomuje. Zo školského systému sme zvyknutí, že vedomosti sa k nám dostávajú „na tácke“, a to od vzdelávania očakávame po celý život. Predstava, že učiteľ vedomosti naleje lievikom študentovi do hlavy, je nereálna. Jazyk je určitá zručnosť, ktorú si musíme nacvičiť prostredníctvom veľmi intenzívneho kontaktu – čítaním, počúvaním, rozprávaním, učením sa slovíčok, spracovávaním gramatiky,.. Toto si musí človek prejsť sám, učiteľ to za neho nemôže urobiť. Môže mu byť pomocníkom, sprievodcom a celý proces mu uľahčiť.

Čiže nepotrebujeme na naučenie sa cudzieho jazyka nejaký zvláštny talent alebo schopnosť?

Nepotrebujeme. Ja som presvedčená o tom, že každý z nás dokáže ovládať akýkoľvek cudzí jazyk na plynulej úrovni, a vôbec to nie je otázka talentu. Je to veľmi rozšírený mýtus o učení jazykov a pre mnohých je to aj pohodlná výhovorka. Za tie roky poznám už tisíce ľudí, ktorí toto zmýšľanie zmenili, lebo si uvedomili, že doteraz nepoužívali tie správne techniky či spôsob, ktorý vyhovoval práve im. Vďaka zmene videli nakoniec výsledky.

Ako nájsť spôsob, ktorým sa naučiť jazyk najľahšie a najefektívnejšie či dokonca zábavne? Platí na každého človeka niečo iné?

Práve preto som prišla s jazykovým mentoringom. Učím ľudí spôsoby, ako sa môžu sami naučiť jazyk bez toho, aby som ich jazyk učila priamo. Ja som sa naučila deväť jazykov a hovorila som aj s inými polyglotmi. Vďaka tomu som zistila, že existuje obrovské množstvo metód, ktoré sa v škole neučia. Napríklad pre človeka na mierne pokročilej úrovni ich poznám viac ako 40.

Snažím sa ľuďom ukázať, aké zaujímavé spôsoby existujú a každý si z toho vyberie to, čo ho baví. Patria sem známe metódy, ktoré poznajú mnohí, napríklad počúvanie (podcastov) alebo robenie gramatických cvičení. Potom sú tam aj metódy, ktoré bežní ľudia nepoznajú, ako metóda Goldlist na učenie sa slovíčok pomocou prepisovania do zošita alebo metóda shadowing na cvičenie výslovnosti. Úžasné je, že každého baví niečo iné. Niekto si rád píše slovíčka do zošita, iný do aplikácie, ďalší má kartičky. Mala som klientov, ktorí boli roky presvedčení, že ich nebaví učenie gramatiky, a stačilo zmeniť drobnosť v učení a ich postoj sa úplne zmenil. Jeden klient si nerád robil gramatické cvičenia v učebnici, kde si musel vyhľadávať správne odpovede. Keď však našiel túto učebnicu ako aplikáciu, hneď ho to začalo baviť.