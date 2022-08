Nešťastná nehoda na západe Slovenska: Auto zrazilo chodca, následne doň narazila motorka

Smrťou chodca sa v sobotu (27. 8.) vo večerných hodinách skončila medzi Holíčom a obcou Kopčany v okrese Skalica nehoda, ktorej účastníkmi boli aj vodič osobného auta a motorkár.

Presné príčiny a okolnosti polícia podľa trnavskej krajskej policajnej hovorkyne Zlatice Antalovej vyšetruje, obaja vodiči mali negatívny výsledok dychovej skúšky na alkohol.

"Krátko po 20.30 h išiel 44-ročný vodič na aute Ford Mondeo smerom na obec Kopčany, keď mu mal z priekopy na ľavej strane náhle vybehnúť do dráhy chodec. Vodič už nedokázal zareagovať a do muža narazil," opísala nehodu hovorkyňa. Za autom v tom momente išiel 20-ročný motocyklista, ktorý nestihol zastaviť, spadol na pravý bok a motorkou zozadu narazil do Fordu.

Zrazený chodec zostal po náraze ležať na zemi. Privolaní záchranári sa mu snažili pomôcť, no zraneniam nakoniec podľahol. "To, či mohol byť pod vplyvom alkoholu, bude predmetom rozboru krvi," doplnila hovorkyňa.