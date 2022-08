Jána z Prešova obvinili z vraždy: Dobil mladšieho brata Petra († 47) na smrť?!

Bude to ľutovať do konca života. Vo štvrtok zobrali do vyšetrovacej väzby Jána (50). Obvinili ho zo zabitia vlastného brata Petra († 47) na Mukačevskej ulici v Prešove. Brat zomrel ešte v nedeľu, ale podozrivé okolnosti jeho smrti vyšli najavo neskôr.

Príbuzní v utorok večer predpokladali, že mladší z bratov zomrel na zlyhanie srdca. Policajti však zistili, že zomrel na následky brutálnej bitky. Muži zákona obvinili zo zabitia Jána, za čo mu hrozí 9 až 12 rokov väzenia. Sudca rozhodol, že na ďalšie procesné úkony si obvinený počká za mrežami. „Stotožnil som sa v plnom rozsahu s návrhom prokurátorky, ktorá navrhla vziať ho do väzby pre takzvanú útekovú väzbu, lebo mu hrozí vysoká trestná sadzba, a tiež z obáv v pokračovaní v trestnej činnosti, lebo v minulosti už bol za násilnú trestnú činnosť odsúdený,“ uviedol sudca prešovského okresného súdu Marek Čech, podľa ktorého muž svoj čin veľmi ľutuje, lebo si až teraz začal uvedomovať, čo urobil. „Priznal určitý podiel na skutku. On to nazval priznanie,“ uzavrel sudca. V Prešove objavili bezvládne telo, pátranie po vinníkovi polícii nezabralo veľa času: Padlo obvinenie!