Príbuzní kardinála Tomka († 98) prezradili pikantérie z jeho života: Ako volal eštebákov vypiť si!

Kardinál bol poriadny huncút! Až po smrti Jozefa Tomka († 98), ktorý náhle skonal v pondelok vo svojom byte v Ríme, sa verejnosť dozvedá mnohé zaujímavosti zo života tohto vysoko postaveného cirkevného hodnostára.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Spolu s Novým Časom si na tohto významného človeka zaspomínali synovec Ľudovít (71) s manželkou Máriou Behúnovou (65), ktorí žijú v jeho rodnej obci Udavské (okr. Humenné). Prezradili aj to, ako počas tuhej zimy pozýval agentov ŠtB na pohárik.

„Bol za každú vylomeninu. Nikdy nechýbal pri zvesovaní brán pri domoch. Proste to bol poriadny huncút a vždy bol na čele skupiny,“ zasmial sa Tomkov synovec Ľudovít pri spomienkach na mladícke roztopašnosti kardinála. V Udavskom, kde žije aj s ďalšími dvoma synovcami, neterou a so sesternicami Jozefa Tomka, si užíva pokojný dôchodok, no smrť milovaného strýka ho zasiahla.

„Vždy sme sa rozprávali zemplínskym nárečím, čiže hutorili. Veľmi miloval život, bol veselý a za každú zábavu. Mal rád folklór, ale o politike a náboženstve sa s nami nerozprával. Spočiatku ani nemohol, veď v minulej dobe mu umožnili prísť domov len sporadicky a po celom dvore a okolí pobehovali udavačskí agenti režimu. V Udavskom bol krátko pred smrťou svojho otca v decembri 1979, potom na pohrebe a tesne pred revolúciou v roku 1989 vysväcoval biskupov,“ vylovila z dávnych spomienok Ľudovítova manželka Mária, ktorá má aj spomienku na agentov ŠtB.

„Raz, keď vonku poriadne prituhlo, vyšiel Jozef von z domu a volal ich, aby si prišli vypiť, lebo zmrznú... Oni boli poskrývaní za drevom a premávala sa tu čierna papalášska Tatra 603,“ dodala.