Fiľakovo sa pomoci od štátu nedočkalo: Nová hala bude o polovicu menšia!

Pomoci od štátu sa nedočkali. Fiľakovo získalo 2,1 milióna eur z cezhraničného projektu INTERREG na revitalizáciu a výstavbu novej výrobnej haly v bývalom Kovosmalte. Pre extrémne zdražovanie na stavebnom trhu sa však realizácia stavby poriadne navýšila. Žiadali preto o pomoc ministerstvá, no odkázali ich na našich južných susedov.

Fiľakovskí poslanci pred pár dňami rozhodli o ďalšom osude bývalého Kovosmaltu. Samospráva im predložila tri možnosti, keďže sa projekt finančne navýšil. Pôvodné náklady v roku 2017 boli 2,1 milióna eur, vlani to už bolo 4,1 milióna eur a aktuálne je najnižšia ponuka od uchádzačov o zákazku 5,4 milióna eur.

Dôvodom je extrémne zdražovanie stavebného materiálu. Samospráva tak navrhla vybudovať infraštruktúru, no nie objekty, druhý variant rátal s administratívnou budovou, so skladovou halou a s polovicou výrobnej haly, čo je 75 percent pôvodného projektu, a posledným riešením bolo vzdanie sa získanej dotácie. „Poslanci sa rozhodli bojovať do poslednej chvíle, a tak vybrali druhú možnosť. Na rad teraz prídu projektanti s úpravou projektu a znova spustíme verejné obstarávanie na dodávateľa stavby,“ ozrejmil primátor Fiľakova Attila Agócs.

30 nových miest

Samospráva najprv požiadala o pomoc BBSK, ktorý prispel sumou 400-tisíc eur, a následne oslovili aj ministerstvá hospodárstva, regionálneho rozvoja i samotnú vládu, aby projekt finančne podporili. Podpory sa však nedočkali. „Riadiacim orgánom pre operačný program Interreg Slovensko - Maďarsko je Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska, ktoré zodpovedá za program. MIRRI SR môže v súčasnosti pomôcť len subjektom čerpajúcim prostriedky z IROP, za ktorý zodpovedá,“ odkázali z rezortu Veroniky Remišovej. Odmietlo ich aj Ministerstvo hospodárstva SR.

„Je to dosť smutné, ale treba pochopiť, že aj oni hrajú podľa určitých pravidiel, ktoré sú striktné. Možno by prišla do úvahy len vládna pomoc, no, bohužiaľ, musíme sa prispôsobiť našim finančným možnostiam,“ povedal primátor. Projekt revitalizácie areálu bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove pôvodne počítal s výstavbou novej výrobnej haly s rozlohou 2 000 m², skladovej haly i administratívnej budovy. Samospráva predpokladala vznik minimálne 50 nových pracovných miest. Takto bude výrobná hala o polovicu menšia, čo znamená okolo 30 nových miest.