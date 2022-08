Z Ruska už netečie ropa: Aké dôsledky to môže mať pre Slovensko a čo na to Slovnaft?

Na Slovensko už niekoľko dní neprúdi ruská ropa.

Podľa všetkého ide o ďalší neblahý dôsledok ruského útoku na Ukrajinu, Moskva dokonca argumentuje, že dôvodom zastavenia dodávok, ku ktorému pristúpila Ukrajina, sú západné sankcie proti Rusku. Ako v utorok potvrdilo slovenské ministerstvo hospodárstva aj kľúčové ropné spoločnosti, ropa k nám neprúdi už od 4. augusta. Aké sú dôsledky a ako sa bude situácia riešiť?

Podľa rezortu hospodárstva pozastavila Ukrajina už minulý štvrtok tranzit ruskej ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba, ktorý pretína Ukrajinu a zásobuje ropou Maďarsko, Slovensko a Českú republiku.

Tranzit cez severnú vetvu, ktorá ide cez Bielorusko do Nemecka a Poľska, pokračuje ďalej. Podľa ruského prevádzkovateľa ropovodov Transnefť je dôvodov pozastavenia tranzitu to, že Ukrajina od Ruska nedostala tranzitné poplatky. Rusi ich pritom podľa Trans­nefťu posielali, no údajne vinou protiruských sankcií na účet ukrajinského partnera nedoputovali.