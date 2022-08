Šéf AKO vysvetľuje stretnutie so Sulíkom a Hegerom: O čom spolu hovorili?! Minister sa bráni

Čo riešili koaliční lídri so šéfom prieskumnej agentúry? Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (41) sa uskutočnilo stretnutie, na ktorom sa stretol šéf SaS Richard Sulík s riaditeľom prieskumnej agentúry AKO Václavom Hříchom, pričom na stretnutí sa mal zúčastniť aj premiér Eduard Heger.

Sulík podľa Naďa na stretnutí prehováral Hegera na predčasné voľby, ktoré by podľa neho boli teraz výhodné. Ako vidia stretnutie jednotliví zúčastnení? Minister obrany Jaroslav Naď sa v diskusii Denníka N na festivale Atmosféra rozhovoril o stretnutí ministra hospodárstva Sulíka a šéfa agentúry AKO.

Sulík mal Hegera presviedčať, aby OľaNO spolu so SaS zahlasovalo za predčasné voľby. Sulík podľa Naďa tvrdil, že by bolo najlepšie, keby sa predčasné voľby konali v decembri, lebo SaS má teraz dobré preferencie. Nechcel vraj, aby vina za povalenie vlády zase prischla SaS.



Ako to teda bolo?

Šéf agentúry AKO vraví, že nešlo o nič mimoriadne. „To bola normálna prezentácia, akých sú za rok desiatky, keď si niekto dáva niečo merať. A počas toho neohlásene prišiel premiér, tak sa tá prezentácia, samozrejme, ukončila. Prehodil pár viet a ja som išiel preč, nech si oni riešia nejaké svoje veci,“ vraví Hřích. Na spoločnom stretnutí oboch politikov sa vraj ďalej nezúčastnil, takže nevie povedať, o čom hovorili.

Ako to, že sa na stretnutí ocitol aj Heger? „Myslím si, že premiér tam prišiel, pretože ani netušil, že ja tam budem,“ povedal. K stretnutiu sa vyjadril aj Sulík. „Minister Naď vôbec nebol na tom stretnutí prítomný, som teda prekvapený, kde on berie tú mentálnu silu zasvätene hovoriť o stretnutiach, na ktorých sa vôbec nezúčastnil, to po prvé,“ komentoval Sulík.

„Po druhé, mal som dve stretnutia za sebou, jedno bolo s pánom Hříchom a druhé bolo následne s premiérom. Oni sa tak až pomaly minuli vo dverách, tak chvíľu sme sa ešte spoločne rozprávali. Ale určite som nepresviedčal premiéra Hegera o predčasných voľbách,“ vysvetlil Sulík a dodal, že SaS predčasné voľby nechce.