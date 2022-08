Záchrana statnej losice v Dovalove: Maia ušla zo zvernice, dohrýzli ju vlci! Čo je s ňou teraz?

Nevydržala vo voľnej prírode ani rok! Losica Maia utiekla zo zvernice zo Západných Tatier.

V posledných mesiacoch ju však napádali vlci a tak ju ochranári museli opäť odchytiť. Veria, že sa jej v novom domove podarí splodiť aj potomka.

Maia žila vo zvernici v dedinke Hačava v Slovenskom krase aj s ďalšími štyrmi losmi. Jej prirodzený inštinkt ju ale hnal do prírody na sever a na konci minulého leta ju už s pomocou GPS zariadenia spozorovali v Západných Tatrách.

„Od Poľska na Slovensko sporadicky príde niekoľko kusov losov do lesov okolo Oravy. Maii, ktorá sa narodila 1. mája 2017 v Lotyšsku, sme dali šancu, aby sa s nimi kontaktovala. Verili sme, že si nájde nejakého samca a bude kotná, lebo v zvernici sa to nepodarilo. No nijaký los sa v jej okolí nevyskytol,“ rozhovoril sa Stanislav Bystriansky (67), ktorý sa skoro desať rokov snaží prinavrátiť losy do voľnej prírody na Slovensku.

Los nežije v čriedach a aj preto mala losica už od začiatku problémy. V poslednom čase ju napádali vlci a hrýzli jej nohy. „Práve kvôli vlkom sa stiahla z vyššie položených lesov sem k diaľnici. To začal byť ale problém. Oplotenie diaľnice je veľmi chabé a ak by sa dostala na cestu, skončilo by sa to veľmi zle. Teda najmä pre posádku,“ hovorí.