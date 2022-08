Na nevyhnutnú opravu sídla Andrássyovcov nie sú peniaze, starosta sa nevzdáva: Uspeje u Orbána?

Rodisko velikánov z Gemera nemajú ako obnoviť.

Starosta obce Vlachovo (okr. Rožňava) hovorí, že miestny kaštieľ sa dokázateľne stal rodiskom dvoch velikánov, ktorí zmenili nielen Uhorsko, ale aj miestne pomery. Preto chcú dať pamiatke moderný šat 21. storočia, lenže na to potrebujú viac ako 1,5 milióna eur. Na domácej pôde na to nedokážu nájsť dostupné zdroje. O pomoc preto starosta žiadal aj Orbána.

Starosta Vlachova Peter Pakes uviedol, že štúdia Vladimíra Gecelovského, ďalšieho známeho rodáka z Vlachova, dokazuje, že grófovia Emanuel a Július sa narodili priamo v budove kaštieľa. Aj preto v obci chcú, aby bola pamiatka na velikánov v dôstojnom stave. Objekt klasicistického kaštieľa zo začiatku 19. storočia bol v roku 2003 rekonštruovaný, robila sa tam nová omietka aj strecha.

Teraz však znovu potrebuje starostlivosť. „Chceme ho dať do reprezentatívnej podoby,” dodal. V kancelárii má už aj hotový projekt. „Keďže tu máme tak významných rodákov, rozhodli sme sa, že dáme kaštieľ viac do povedomia,” zdôraznil. Pakes vyčíslil, že potrebujú 1,7 milióna eur. U nás na to peniaze nezohnal, preto žiadal o pomoc za hranicami u južných susedov.

„Úradu vlády Maďarskej republiky a premiérovi Orbánovi som adresoval list, v ktorom vysvetľujeme, ako sme Vlachovčania hrdí na svojich rodákov. Oslovili sme maďarského premiéra a požiadal ho aj o finančnú pomoc, potrebnú pre zachovanie dôstojného miesta prvých krokov grófa Júliusa Andrássyho aj pre ďalšie generácie," uzavrel Pakes s tým, že na odpoveď z ich strany ešte stále čaká.

Rodisko slávnych mužov

Emanuel Andrássy

(* 3.3.1821, Vlachovo, Slovensko - † 23. apríla 1891, Gorica, Taliansko)



Vďaka podpore baníctva si vyslúžil prezývku Železný gróf.



Július Andrássy

(*3.3.1823, Vlachovo, Slovensko - † 18.2. 1890 Opatija, Chorvátsko)