Prezidentku čaká zásadné rozhodnutie, experti majú jasno: Prečo (ne)má podpísať Matovičov balíček!

Podpíše či nepodpíše Matovičov balíček? Prezidentka Zuzana Čaputová (48) sa má dnes rozhodnúť, či potvrdí svojím podpisom balíček z dielne Igora Matoviča (49).

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Ten pritom spôsobil na politickej scéne hotovú búrku a kritizujú ho politici aj odborníci sprava aj zľava, hoci mnohí hneď dodávajú, že podpora sociálne slabým skupinám je nevyhnutnosťou. Nový Čas sa pýtal expertov na to, či by prezidentka mala balíček vrátiť do parlamentu, alebo ho odklepnúť.

Čaputová v pondelok prijala v súvislosti s balíčkom zástupcov odborárov, zamestnávateľov, samospráv aj prorodinných organizácií. Téma Matovičovho všimného pre rodiny zjednotila aj tradičných sokov, teda zamestnávateľov a odborárov, ktorí ho unisono odmietli. „Keby nebol obídený legislatívny proces a sociálny dialóg, všetky otázky by sme si mohli vydiskutovať a pomoc by bola kvalitnejšia,“ vyjadrila sa po stretnutí s prezidentkou Monika Uhlerová z Konfederácie odborových zväzov. Balíček kritizujú aj samosprávy, ktorým by výrazným spôsobom ukrojil z rozpočtu.

Zákon prešiel minulý týždeň v parlamente aj s podporou fašistov, navyše v skrátenom legislatívnom konaní, čo ministerka spravodlivosti Mária Kolíková označila za „hrubé znásilňovanie legislatívneho procesu“. Aj ak sa prezidentka rozhodne balíček nepodpísať, poslanci môžu následne prelomiť jej veto jeho opätovným schválením. Prezidentka by však mohla zákon dať posúdiť aj Ústavnému súdu, na čo ju vyzývajú viacerí odborníci.

Skrátené legislatívne konanie sa nadužíva

Eduard Burda, dekan Právnickej fakulty UK

V skrátenom legi­slatívnom konaní by sa malo riešiť pokiaľ možno čo najmenej vecí. Využívať by sa malo naozaj len vtedy, keď by to iným spôsobom bolo neprimerane komplikované alebo zdĺhavé. Vyjadrenie, či by to prezidentka mala podpísať, alebo nie, nedávam. Ale myslím si, že nadužívanie skráteného legislatívneho konania je vo všeobecnosti negatívny jav, a to platí aj v tomto prípade.