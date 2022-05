Za ľudí o Matovičovom prorodinnom balíčku: Ak ho parlament neschváli, máme alternatívne riešenie!

Ak parlament nakoniec neschváli návrh na razantnejšie zvýšenie prídavkov na deti, daňového bonusu a zavedenie príspevku na voľnočasové aktivity pre deti, strana Za ľudí navrhne alternatívne riešenie v sume 500 miliónov eur. Na tlačovej besede to uviedol hlavný ekonóm strany Za ľudí Tomáš Meravý.

Tretina z tejto sumy by boli výdavky spojené so zvýšením životného minima a adresných dávok, ktoré sú na životné minimum napojené. Ide napríklad o prídavky na deti, rodičovský príspevok, dávky v hmotnej núdzi, či príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých. S návrhom na razantnejšie zvýšenie životného minima prišla aj strana Sloboda a Solidarita, ako aj opozičná strana Hlas-SD.

Druhú tretinu zo sumy 500 miliónov eur by podľa Meravého tvorili náklady spojené so zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane pre pracujúcich, čo by zvýšilo čisté príjmy pre zamestnancov aj samostatne zárobkovo činné osoby. Zvyšnú tretinu by predstavovali výdavky na vyšší daňový bonus a prídavky na nezaopatrené deti. „Inflácia zasahuje všetkých, aj strednú triedu," povedal. Podľa neho by išlo o kombináciu adresných a plošných opatrení.