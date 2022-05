Festival Pohoda láka na unikátne spojenia a výnimočné koncerty: Predstaví sa aj ukrajinská scéna

Po dvoch rokoch sa na trenčianske letisko vráti v dňoch 7. až 9. júla festival Pohoda v plnej kapacite.

Okrem hviezd ako Nick Cave and The Bad Seeds, Flume, Wolf Alice, Sigrid, Black Pumas, Metronomy či The Libertines ponúkne aj ďalšie unikátne spojenia a výnimočné koncerty. TASR o tom informoval PR manažér festivalu Anton Repka.

Pohodu 2022 otvorí koncert ukrajinskej kapely DakhaBrakha a z ukrajinskej scény toho bude podstatne viac. V sobotu napoludnie otvorí hlavné pódium Luhanská filharmónia (Academic Symphony Orchestra of the Lugansk Regional Philharmonic), ktorej členovia ušli z Luhanska pred ruskou vojenskou agresiou a momentálne pôsobia v Ľvove. Ďalším potvrdeným menom od našich východných susedov je elektro-folkový fenomén GO_A, ktorý je na scéne od roku 2012.

Mimoriadne silné budú určite koncerty mladej vojnovej veteránky Stasik či ukrajinskej raperky Alyona Alyona. Predstaví sa aj techno DJ-ka Miklei, ktorá v posledných rokoch pôsobí v Košiciach. Oslavou slobody a sily hudby bude aj koncert National orchestra of Afghanistan. Orchester je zložený zo študentiek a študentov Afganského hudobného inštitútu, ktorým sa podarilo ujsť pred Talibanom do Portugalska. Jeho súčasťou sú aj dievčatá, ktoré sa už predstavili na Pohode v rámci ženského orchestra Zohra.