Pellegrini vysmial jednorazový balíček opatrení: Tvrdá kritika, vláde to poriadne spočítal

Vládna koalícia pokračuje vo svojej devastačnej misii pre Slovensko, jednorazový balíček opatrení je absolútne nedostatočný.

Skonštatoval to líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Podotkol, že návrh obišiel 1,4 milióna dôchodcov a 1,6 milióna pracujúcich.

"Namiesto skutočnej pomoci ľuďom sa vláda zaoberá osobným fetišom Igora Matoviča (OĽANO) a v skrátenom legislatívnom konaní míňa stámilióny na detské krúžky, ktorým podľa samotného ministra školstva chýbajú elementárne pravidlá. Táto vláda dodnes nepochopila, čo ľudia na Slovensku potrebujú a už to ani nikdy nepochopí," vyhlásil Pellegrini.

Namieta, že Matovičov návrh prišiel bez verejnej a odbornej diskusie, bez prípravy a potrebných dát, pričom by mal ísť hneď aj do Národnej rady (NR) SR, ktorá by sa ním mala zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní. Výsledný balík prijatý vládou navyše podľa Pellegriniho nerieši akútnu pomoc ľuďom pri zdražovaní.

Jediný výsledok súčasnej vlády vidí v zatýkaní politickej opozície, rozvrate verejných financií, demontáži právneho štátu a politickej nekultúre. Poukázal na nezhody v koalícii a vyjadrenia jednotlivých partnerov.