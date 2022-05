Prezidentka dala zelenú sprísneniu pravidiel pri rizikových zápasoch: Čítajte, čo všetko sa zmení

Prezidentka SR Zuzana Čaputová odobrila sprísnenie pravidiel pri rizikových športových zápasoch.

V stredu podpísala novelu zákona o organizovaní verejných športových podujatí. Vstupenky na rizikové športové podujatia sa budú predávať len na meno a priezvisko, pričom organizátor bude povinný umožniť vstup na podujatie až po overení totožnosti osoby uvedenej na vstupenke. Divákom sa zakáže nosiť a používať na športovom podujatí kuklu, zvýšia sa pokuty za priestupky diváckeho násilia.

Doteraz platila povinnosť predávať vstupenky na meno a priezvisko na rizikové podujatie len pre fanúšikov hostí, po novom to bude platiť pre všetkých návštevníkov rizikového podujatia. "Organizátor podujatia bude zároveň povinný viesť a uchovávať najmenej 30 dní odo dňa skončenia podujatia zoznam divákov, ktorým boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko diváka, a rovnako v prípade potreby ho má bezodkladne poskytnúť polícii," vysvetlilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Novelou sa rozšíri zoznam zakázaných vecí na podujatí okrem pyrotechniky alebo zbraní aj na kukly.

V prípade postihovania priestupkov diváckeho násilia sa bude môcť uložiť pokuta v blokovom konaní miesto súčasných 100 až 500 eur. V rozkazom konaní to môže byť od 500 do 1000 eur. Sprísni sa i postih za recidívu v prípade, ak dôjde k opakovanému priestupku diváckeho násilia v lehote dvoch rokov, zákaz vstupu na športové podujatie sa predĺži na jeden rok (doteraz to bolo šesť mesiacov, k opakovanému priestupku muselo dôjsť počas jedného roka).

Zavedie sa tiež povinnosť uložiť predbežné opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených podujatiach obvinenej osobe, ktorá sa dopustila priestupku diváckeho násilia.