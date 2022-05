Igor Matovič prišiel s novým nápadom: Na lacný benzín zabudnite!

Ukázal novú daň. Rafinéria Slovnaft je od vypuknutia vojny na Ukrajine vo veľkom zisku, pretože nakupuje lacnú ruskú ropu. Minister financií Igor Matovič (49) v utorok oznámil, že chce zaviesť daň práve na ruskú ropu, ktorá sa spracováva na Slovensku. Kto by čakal, že bude lacnejší benzín a nafta, sa mýli.

Slováci v súčasnosti platia kvôli Putinovej vojne na Ukrajine rekordné ceny benzínu a nafty. Niektoré štáty sa preto snažia pomôcť obyvateľom tak, aby mohli kompenzovať tieto vysoké ceny. Matovič sa však rozhodol ísť cestou zdanenia Slovnaftu, ktorý spracúva lacnú ruskú ropu. „Zavedieme mimoriadnu daň z výhody pri nákupe ruskej ropy, ktorá sa použije na spracovanie na Slovensku,“ uviedol minister financií. Tá by mala byť vo výške 30 percent z rozdielu cien.

Tento návrh predloží v stredu na rokovanie vlády. Za jeden rok by mala priniesť do štátneho rozpočtu 280 až 290 miliónov eur. Ide o dohodu so Slovnaftom? „Nie, nie je to dohoda. Boli to rokovania, ale skôr zo strany ministerstva to bolo oznámenie. Bude to džentlmenská dohoda, že Slovnaft potvrdí udržanie cenového vývoja na pumpách ako doteraz,“ povedal Matovič. Stámilióny eur chce presmerovať na svoj projekt, ktorý chce pretlačiť na vláde napriek nesúhlasu SaS.

Ide napríklad o uhrádzanie služieb deťom. Slovenských motoristov tak na pumpách nečakajú nižšie ceny. Matovič však hovorí, že ceny by sa nemali zvyšovať. To, že nezastropovali ceny za benzín a naftu, hádže na stranu SaS. Tá je proti mimoriadnej dani z ruskej ropy, ktorá podľa ministra hospodárstva Sulíka istotne povedie k vyšším cenám pohonných hmôt.