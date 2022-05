Múzeum Bojnice láka návštevníkov novými atrakciami: Na toto sa môžete tešiť cez letnú sezónu

Nové prehliadkové trasy i tematické podujatia čakajú počas letnej sezóny na návštevníkov Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice. Na Bojnický zámok sa tiež po prestávke, ktorú spôsobila pandémia, vráti v júni Rozprávkový zámok.

"SNM - Múzeum Bojnice pripravilo pre návštevníkov pomerne zaujímavú a bohatú ponuku. Veľmi sa tešíme, že toto leto ich budeme môcť privítať tak, ako sa na romantický zámok patrí," povedala pre TASR PR manažérka múzea Petra Gordíková.

V prvom rade podľa nej pôjde o zmeny na prehliadkových trasách zámkom. "Pripravujeme dva vynovené a doplnené okruhy, návštevníci tak uvidia priestory v kombinácii, ako ich doteraz nevideli," načrtla.

Dvojica okruhov bude mapovať históriu a príbehy spojené s rodinami Pálffyovcov a Huňadyovcov. "Pállfyho okruh bude určený pre návštevníkov, ktorí nebudú mať záujem ísť hore do veže a budú sa držať na úrovni prvého, maximálne druhého poschodia. Navštívia grófsky byt, hrobku, jaskyňu a zámocký apartmán. Huňadyho okruh bude prechádzať priestormi stredného hradu a bude doň patriť i Huňadyho krídlo so sálou a vežou," priblížila PR manažérka.

Veľkú pozornosť presúva múzeum do večerných hodín, verejnosť tak bude môcť zámok navštíviť i po zotmení. "Pripravujeme viaceré druhy večerných prehliadok, či už to budú nádvoria, inscenované prehliadky, prehliadky so šermom alebo tie, ktoré budú doplnené o rôzne zaujímavosti," konkretizovala Gordíková.

Na návštevníkov podľa nej čaká i interaktívna prehliadka, v rámci ktorej budú môcť sami rozhodnúť o tom, čo sa bude na zámku ďalej diať a ako sa bude príbeh vyvíjať. "Pre deti pripravujeme rozprávkové stredy, môžu sa tak tešiť na rôzne rozprávky, ktoré si budú môcť vychutnať v priestoroch Huňadyho sály," dodala.