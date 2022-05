Mária prežila požiar v domove dôchodcov: Jej opis desivej situácie vám naženie zimomriavky

Obrovský strach prežívali v nedeľu večer starčekovia v domove dôchodcov v Nitre! V jednej z izieb začalo horieť a hustý dym sa rýchlo šíril po celom objekte.

Na smrť vystrašených seniorov evakuovali pomocou rebríkov a plošín, niektorých museli hasiči dokonca odniesť na rukách. Pred plameňmi utekala aj Mária, ktorá má za sebou 14 operácií. S evakuáciou vystrašených seniorov začali pracovníci, no čoskoro im pomohli aj hasiči. „Evakuovaných príslušníkmi HaZZ bolo 37 osôb, z toho 14 osôb bolo zachraňovaných.

Tri osoby sa pri požiari zranili, 2 osoby boli intoxikované splodinami horenia a jedna osoba mala rezné rany na rukách. Následkom požiaru vznikla majiteľovi škoda 100 000 eur,“ povedala Andrea Červočová, hovorkyňa nitrianskych hasičov.

„Hrozne sme sa báli,“ zhodli sa starčekovia vychádzajúci z horiaceho pekla. Nevedeli ani kam idú a čo s nimi bude, len boli radi, že unikli pred infernom. Medzi nimi bola aj Mária Trubačová (76), ktorá už počula domnienku, ako mohol požiar vzniknúť. „Vyše 80-ročná pani údajne zaspala a začalo u nej horieť. Je ťažko chorá, aj bola ohorená,“ prezradila Mária a dodala: „Asi zaspala, keď niečo varila, neviem, ona je taká slabučká, ja som ju dva týždne nevidela. Prišli potom hasiči a brali nás dole. Mňa chceli zobrať na rukách, ale nedala som sa a išla som zo štvrtého dole pešo. Mám arytmiu, liečim sa, mám za sebou 14 operácií. Bol tam dym, až ma dusilo.“

Mária patrila k tým šťastnejším, pretože sa mohla vrátiť do svojej izby, no iní dopadli horšie. Pre poškodenú elektroinštaláciu sa všetky byty na poschodí stali neobývateľnými. Objekt patrí mestu a to bude musieť vyriešiť situáciu čo najskôr. „Požiar vypukol na prvom poschodí v bloku A,“ uviedol T. Holúbek, hovorca magistrátu. „Piatim ľuďom sme poskytli dočasné ubytovanie v amfiteátri. Ďalší štyria odišli k príbuzným,“ dodal. Prípadom sa zaoberá aj polícia. „Pravdepodobne zlou manipuláciou s otvoreným ohňom došlo k požiaru bytu, ktorý vyhorel. Policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Nitra-západ začali v danej veci trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia,“ povedala Viktória Borloková, krajská policajná hovorkyňa v Nitre.