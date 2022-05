Krásne Slovenky vyrazili v najhorúcejší deň roka k vode a do hôr: Takto si užívame tropické teploty

Horúce počasie ich vyhnalo osviežiť sa! Vo štvrtok sa teploty šplhali k tropickým hodnotám.

Na celom Slovensku sme si tak dosýtosti mohli vychutnať lúče slnka na rozličných miestach - pri vode, fontáne a dokonca aj na ľade v horách. Kde namerali krásne Slovenky najvyššiu teplotu a ako si letné teploty v máji užili?

Nad jazerom, Košice • 26 °C

Vykašľali sme sa na učenie, išli sme k vode

Elise (27), Nórsko, Berglind (25), Island, Elena (24), Grécko, Brynja (28), Island - vysokoškolské študentky v Košiciach

Je to lepšie ako na Islande či v Nórsku, pre nás to je dnes ako ideálny letný deň. Mali by sme sa učiť, ale nemôžeme v takomto peknom počasí, museli sme to využiť a ísť sa trošku poopaľovať.

Zlaté piesky • 34 °C

Vychutnávame si drinky

Zuzana (30), Jana (27), Bratislava

Dať si drink vonku je úplne iný pocit. Dlho sme na túto chvíľu čakali. Dúfame, že takéto počasie bude celé leto.

Hrebienok, Vysoké Tatry • 25,5 °C

Chladím sa pri ruinách ľadového dómu

Anička (33), Poprad

Už veľa rokov pracujem v Smokovci a máj býval skôr upršaný a chladný. Takýto letný máj prichádza v Tatrách veľmi zriedka. Pred dvoma týždňami sa v tomto ľade dal spoznať ešte Jakubov chrám z ľadového dómu. Teplé dažde a horúce slnko teraz z toho urobili už len kopu ľadu.