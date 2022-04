Silné slová Jaroslava Naďa: Putin je porovnateľný s Hitlerom, Ukrajina bojuje za našu budúcnosť

Minister obrany Jaroslav Naď povedal v rozhovore pre americký denník The New York Times (NYT), že ruský prezident Vladimír Putin je porovnateľný s vodcom nacistického Nemecka Adolfom Hitlerom.

Pred ruskou inváziou na Ukrajinu by bolo nemysliteľné, aby Slovensko posielalo zadarmo veľké množstvo základných zbraní, nieto ešte systém protivzdušnej obrany, cez východnú hranicu, povedal šéf rezortu obrany. "Ale to je nová svetová realita," vyhlásil v rozhovore Naď. "Sme frontový štát. Na našich hraniciach máme vojnu a do našej krajiny prišlo viac ako 330-tisíc Ukrajincov. Paradigma je teraz úplne iná," poznamenal.

Putin sa podľa neho "rovná Hitlerovi" a musí byť na Ukrajine zastavený, než sa bude môcť posunúť ďalej na západ. "Ukrajina doslova bojuje za našu budúcnosť," cituje denník ministra vo svojom rozsiahlom článku, ktorý sa venuje dodávke systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine. Jeho odovzdanie susednej krajine minulý týždeň potvrdil šéf vlády Eduard Heger.

Naď zároveň odmietol skoršie tvrdenia Ruska, že zničilo systém S-300 dodaný z európskej krajiny pri údere na hangár blízko mesta Dnipro. Slovenský minister obrany túto informáciu označil za "falošnú správu", ktorej cieľom je podľa neho najskôr zachovať Moskve tvár a upokojiť nervy ruských pilotov vysielaných na bombardovanie Ukrajiny. Jeho ukrajinský náprotivok ho vraj v pondelok uistil, že slovenský protilietadlový systém funguje a nenachádza sa v Dnipre.

Zatiaľ čo sa ruské sily preskupujú k očakávanej ofenzíve na východnej Ukrajine, štáty Severoatlantickej aliancie vrátane Spojených štátov sa snažia udržať prísun zbraní do napadnutej krajiny a zvýšiť jej obranyschopnosť, píše okrem iného denník. Ako obzvlášť dôležité spomína posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany.

Ukrajina má vlastnú S-300 a ďalšie podobné systémy, ale niektoré z nich boli zničené, čo Rusku ponechalo veľkú voľnosť pri zasahovaní ukrajinských cieľov zo vzduchu, pripomína denník. Upozorňuje okrem iného aj na to, že aj ostatné členské krajiny NATO posielajú Ukrajine väčšie a lepšie zbrane ako predtým, vrátane tankov T-72M z Českej republiky. V prípade zásielky zo SR spomína aj systémy protivzdušnej obrany kratšieho dosahu.