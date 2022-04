Prešovčan Peter Kočiš investuje všetok čas a peniaze do veteránov: Nepojazdné vraky mením na klenoty!

Je šikovný ako málokto. Pod rukami Petra Kočiša (60) sa staré, na pohľad nepoužiteľné vraky menia na nádherné vozidlá. Prešovčan, ktorý je vyštudovaným komerčným fotografom, ich vlastnoručne renovuje a výsledky jeho práce stoja za to!

Jedným z prvých projektov, na ktorý je veľmi hrdý, bola renovácia Willys-Knight z roku 1920. „Pôvodom je to originálne autíčko, vyrobené v USA.Pred viac ako desiatimi rokmi sa dostalo do lotyšskej Rigy a ja som ho kúpil,” vysvetlil niekdajší známy pretekár na motocykloch aj motokárach.

Keď auto zbadal prvýkrát, hneď sa doň zamiloval. „Zároveň som vedel, že s tým bude kopa roboty a nemal som s tým žiadne skúsenosti. Niektoré časti boli navyše drevené. Celé auto som musel rozobrať, zničené časti opraviť, alebo nahradiť novými. Našťastie mi pomohli kamaráti aj známi a v roku 2016 sme na ňom absolvovali prvú jazdu,” priblížil Kočiš, ktorý na ňom jazdil na zrazy veteránov a dnes ho používa najmä ako slávnostné auto na svadby.

Plní si sen

Druhým jeho projektom bol Triumph TR3A. „Ten som kúpil od českého podnikateľa a takisto bol v dezolátnom stave. Hoci ide o anglické auto, riadenie je naľavo, lebo bolo určené pre americký trh, presne také som chcel. To bolo ešte v horšom stave ako predchádzajúci Jeep. Keď som ho rozobral, nezostalo z neho takmer a nič, a keď som dal karosériu opieskovať a majster mi ukázal, ako to dopadlo, videl som len dve kôpky železa. Našťastie som zužitkoval predchádzajúce skúsenosti a podarilo sa mi ho dať dohromady,” ozrejmil Prešovčan, ktorý vlastní fotoslužbu a všetky zarobené peniaze investuje do veteránov, no ako dodal, plní si tak detský sen.