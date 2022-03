Kritika samospráv, ktoré sa starajú o ľudí z Ukrajiny: Odkazy, ktoré by si mala vláda prečítať

Najväčšia utečenecká kríza v Európe za desiatky rokov. Invázia na Ukrajinu výrazne zasahuje aj európske štáty, ktoré sa ochotne začali starať o milióny odchádzajúcich ľudí od nášho východného suseda.

Len na Slovensko prišlo za posledné dva týždne 176 000 utečencov, ktorí u nás hľadajú bezpečie. Veľká časť z nich odchádza ďalej na Západ, no takmer každý potrebuje aspoň prvotné krátkodobé miesto na odpočinok a vysvetlenie, ako a čo všetko na Slovensku funguje. Toho sa chopili najmä dobrovoľníci a samosprávy, pričom tie začínajú apelovať na štát, aby zasiahol a začal koordinovať.

Aktivita štátu bola zatiaľ nulová

Karol Pataky, vicežupan, primátor Kráľovského Chlmca

- Aktivita štátu bola zatiaľ nulová. Len tri letáky a nič viac. Momentálne je situácia zvládnuteľná, ale bez dostatku informácií sa nevieme dostatočne pripraviť na zabezpečenie stravy i ubytovania. Prvých 5 dní štát úplne zlyhal. Systém by bolo vhodné koordinovať cez okresné úrady, hoci samosprávy dosť pochybujú, že všetky náklady budú refundované.

Sme v období chaosu

Zdenko Čambal, primátor Holíča

- Angažujem sa aj v Únii miest a obcí a je mi veľmi smutno z toho, ako sa správa štát. Momentálne sme v období chaosu. V Holíči zabezpečujeme ubytovanie 61 Ukrajincom. Ľudia sa nám ohlasujú aj na humanitárnu pomoc. Robíme všetko, čo môžeme, ale vieme to robiť len dočasne. My tu máme silnú komunitu, pretože tu máme aj pravoslávnych, a k nim už prichádzajú rodiny. Náš bývalý premiér si z nás asi robí žarty. Žiadny majiteľ akéhokoľvek ubytovacieho zariadenia nebude reagovať, keď mu povieme, že štát mu dá sedem eur na deň. Je to irelevantné, a nie je to pre nich žiadna pomoc. Zo strany štátu je potrebná jednoznačná finančná pomoc.

Suplujú to dobrovoľníci

Peter Paška, primátor Galanty

- Najväčším nešťastím je štát. Všetko je zle postavené a hlavne sa niečo sľúbilo a stále to nie je reálne. Stále ľudia, ktorí pomáhajú, nemajú žiadne peniaze. Nie je tu žiadna koordinácia, nič. Všetko suplujú len dobrovoľníci. Keby nebolo ich, tak neviem, ako by to všetko fungovalo. Dobrovoľníci robia všetko za vlastné. V Galante máme 300 Ukrajincov, ktorí bývajú v ubytovni. V podstate im pomáhajú firmy , v ktorých už Ukrajinci pracovali. Celá situácia je ťažká a najviac každému pomôže štát, keď im dá peniaze.