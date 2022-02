Analytik kritizuje dohodu vlády so Slovenskými elektrárňami: Je výsledkom vydierania!

Prudký nárast cien, najmä v oblasti energií, je pre ekonomiku, podnikateľov a spotrebiteľov zlou správou. Je však dôležité, aby sa politici vyvarovali unáhlených rozhodnutí, ktoré rast cien nielen nezvrátia, no, navyše, vyvolajú ďalšie ekonomické poruchy.

Regulácia cien je presne takým opatrením, upozornil Radovan Ďurana, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

"Zlý nápad 'atómovej dane' nahradil podobne nezdravý strop na ceny elektriny od Slovenských elektrární (SE). Takýto krok bude mať zásadný negatívny dosah na samotné Slovenské elektrárne, ktoré prídu potenciálne o stovky miliónov eur," uviedol Ďurana. Podľa SE pripraví dodávka elektriny domácnostiam za aktuálne regulované ceny v nasledujúcich dvoch rokoch túto spoločnosť o približne 850 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.

Elektrárňam budú tieto peniaze chýbať na budúce investície, napríklad na dostavbu 4. bloku Mochoviec či nových zdrojov a úložísk. Zníži sa aj trhová hodnota spoločnosti a negatívny vplyv bude mať táto dohoda na celý energetický trh. Rovnaký záver platí podľa analytika aj pre dotovanie cien plynu prostredníctvom Slovenského plynárenského priemyslu (SPP).

Prístup štátu k Slovenským elektrárňam predstavuje podľa Ďuranu vážny precedens vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu. "Táto dohoda nie je 'džentlmenská', je výsledkom vydierania. Od tohto okamihu žiadny podnik v slovenskej ekonomike nemôže mať istotu, že nie je ďalší na rade," upozornil analytik. Vláda podľa neho takto pre svojich voličov vybavuje dotácie, ktorých náklady sa nezobrazia vo verejných financiách, ale ostanú skryté v účtovníctve firiem.

Problémom je aj to, že dotácia nie je cielená, dotované ceny elektriny dostanú aj vysokopríjmové domácnosti, nezohľadňuje budúcu infláciu a samotná výška regulovanej ceny bola určená ešte pred rastom cien energií. "Nedostatok plynu a rast ceny emisných povoleniek nezmiznú reguláciou ceny. Paradoxne, vláda, ktorá má v programe zvyšovanie efektivity využitia energií, dosiahne fixovaním súčasnej ceny to, že domácnosti budú mať menšiu motiváciu investovať do zateplenia či vlastných zdrojov výroby elektriny," dodal Ďurana.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v stredu (16. 2.) zdôraznil, že zastropovovanie cien elektriny pre domácnosti nie je silovým riešením štátu, ale že ide o vzájomnú dohodu. Zároveň pripomenul záväzok vlády, že do roku 2025 nebude pre SE meniť podnikateľské prostredie.