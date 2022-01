Bödör je na slobode, advokát Para hovorí o Absurdistane: Bude si nárokovať na mastné odškodné?

Na polceste medzi väzením a slobodou. Tak trávil posledné dni kontroverzný podnikateľ Norbert Bödör, ktorý má byť kľúčovou postavou viacerých obrovských korupčných káuz.

Najskôr ho prepustili, o pár hodín zatkli a v nedeľu podvečer opäť prepustili. Bödör bol podľa slovenských súdov držaný vo väzbe neprimerane dlho a mal by tak mať nárok na mastné odškodné.

Obvineného Norberta Bödöra prepustili v nedeľu podvečer zo zadržania na slobodu. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Rozhodnutie nie je právoplatné. Portálu aktuality.sk to potvrdil zdroj z prostredia súdu. Táto správa prichádza po tom, čo v piatok podnikateľa najskôr prepustili z vyšetrovacej väzby a následne do nej opäť vzali v inom prípade.





Advokát hovorí o absurdistane

Už predtým ho Najvyšší súd prepustil na slobodu v nadväznosti na výrok Ústavného súdu, že v prípade väzby pochybil a neúmerne ju naťahoval. Najvyšší súd tak rozhodol napriek tomu, že jeho predseda Ján Šikuta ešte v utorok argumentoval, že tak urobiť nemusí a stanovisko Ústavného súdu automaticky neznamená povinnosť Bödöra prepustiť. „Z nálezu ÚS nevyplýva pokyn pre Najvyšší súd príkazom prepustiť sťažovateľa z väzby,“ tvrdil Šikuta.

Čo konkrétne konštatoval Ústavný súd? Preložené do laickej reči to, že Bödör bol od 2. apríla do 18. augusta väznený v zásade neoprávnene. Logicky je tak na stole otázka, či bude žiadať o odškodnenie. „Áno, budeme. Bližšie sa k tomu vyjadríme po tom, keď to spolu s ním prejdem. Zatiaľ je to príliš čerstvá situácia,“ vyjadril sa pre Nový čas Bödörov advokát Marek Para.

Celú situáciu ale ďalej zamotal fakt, že Bödöra krátko po prepustení v piatok znovu zatkli v jeho dome pred celou rodinou, tentoraz v súvislosti s kauzou Valčeky. Paru to dokonca vyprovokovalo k dramatickému tvrdeniu, že jeho klienta sa snažia psychicky zlomiť.