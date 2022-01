Minister Gröhling hlási úspech: Prvé projekty financované z plánu obnovy sa už realizujú

Z plánu obnovy a odolnosti má byť v školstve financovaných viacero projektov. Už teraz sa realizuje projekt doučovania, priblížil v rozhovore pre TASR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že podporili 100 percent škôl, ktoré sa do projektu prihlásili a splnili podmienky.

Doučovanie bude podľa slov ministra školstva pokračovať aj v roku 2022. Cieľom projektu doučovania je, aby v prvom rade pomohli žiakom zvládnuť obdobie po pandémii a upevniť si poznatky. "Zároveň je to jeden z nástrojov na pomoc žiakom, ktorí majú s učivom problémy, aby sme im pomohli a znížili sme opakovanie ročníka," vysvetlil minister školstva.

"Okrem toho nás čaká odstránenie dvojzmennej prevádzky, ktoré sa týka 49 základných škôl na Slovensku. Je to veľmi smutné, ale aj dnes v 21. storočí máme školy, kde je nedostatok kapacít a kam chodia žiaci na smeny," poznamenal minister školstva. Z plánu obnovy sa majú preto tieto školy rozšíriť, aby sa odstránila dvojzmenná prevádzka.

Ďalej by sa postupne z plánu obnovy mali čerpať aj financie na rozšírenie kapacít materských škôl. "Je to potrebný krok aj vzhľadom na povinné predprimárne vzdelávanie. Žiaľ, niektoré mestá a obce neboli také aktívne v rozširovaní materských škôl ako iné, a preto budeme tento problém riešiť aj prostredníctvom plánu obnovy," uviedol.

V roku 2022 by sa mala podľa slov ministra školstva realizovať aj debarierizácia väčších stredných škôl, ktoré budú takto prístupné aj žiakom so zdravotným znevýhodnením. "Zároveň z plánu obnovy budú čerpané financie na dobudovanie školských knižníc. Zmyslom nie je iba podporiť čítanie a čitateľskú gramotnosť. Školské knižnice by mali slúžiť pre školy zároveň aj ako priestor na vzdelávanie, ako vzdelávacie či študijné centrum," uzavrel šéf rezortu školstva.