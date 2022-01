Počas víkendových nocí by mali vodiči v Bratislave počítať s dopravnými obmedzeniami pre servisnú uzáveru tunela Sitina.

S obmedzeniami treba rátať už od piatka od 22.00 h. Bratislavskí policajti o tom informujú na sociálnej sieti.

Ako priblížili, prvá etapa mimoriadnej uzávery bude prebiehať v noci z piatka na sobotu (15. 1.) v čase od 22.00 do 10.00 h. V rovnakom čase treba s obmedzeniami počítať aj v noci zo soboty do nedele (16. 1.). V noci z nedele na pondelok (17. 1.) bude tunel uzavretý od 22.00 do 04.00 h.