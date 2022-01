Remišová v exkluzívnom rozhovore: Mičovský ide ku mne! Ako reagovali Heger s Matovičom?

V koalícii bude horúco. Len pred pár dňami ohlásil bývalý minister a dlhoročný politik OĽaNO Ján Mičovský 67) svoj odchod z klubu pod vedením Igora Matoviča (47) s tým, že nevidí protikorupčný étos hnutia.

Prekvapením však je, že Mičovský zostáva v parlamente a bude hájiť farby inej strany. Šéfka Za ľudí Veronika Remišová (45) exkluzívne pre Nový Čas potvrdzuje, že sa dohodli na úzkej spolupráci. Prečo to musela konzultovať s Hegerom (45) aj Matovičom (48)?



Po tom, čo sa vám minulý rok rozpadol poslanecký klub, tak má teraz dôjsť k posilneniu vašich radov v parlamente. Z OĽaNO odišiel exminister Ján Mičovský. Dohodli ste sa s ním na spolupráci?

S pánom Mičovským som spolupracovala ešte v opozícii, keď sme riešili témy korupcie v Štátnych lesoch. Tieto kauzy teraz už vyšetruje NAKA. Janka Mičovského poznám ako človeka, ktorý by nikdy nepristal na niečo nečestné. Stretli sme sa tento týždeň, keď odišiel z poslaneckého klubu OĽaNO a dohodli sme sa na úzkej spolupráci v oblasti ochrany lesov a presadzovania šetrného lesného hospodárenia.

Bude súčasťou poslaneckého klubu Za ľudí?

Formálne nemáme poslanecký klub, čo však nemá žiadny vplyv na to, aby poslanci mohli efektívne presadzovať svoje priority. Chcem, aby sa nám spoločne s ním podarilo presadiť čo najviac návrhov na ochranu lesov, ktoré sú našim národným bohatstvom. Samozrejme, voči koaličným partnerom som chcela byť korektná, a o našej spolupráci s Jankom Mičovským som sa rozprávala aj s premiérom Eduardom Hegerom, aj s predsedom hnutia OĽaNO Igorom Matovičom.

Exkluzívny rozhovor s Borisom Kollárom: Prečo neodídem z koalície! Jedna vec sa mu na kolegoch nepáči

Neprekážalo im, že po dlhej spolupráci s OĽaNO prechádza Mičovský ku konkurenčnej strane?

Klub OĽaNO sa s ním nerozišiel v zlom, pretože Janko Mičovský je charakterný človek, Biela vrana a cieľom všetkých je, aby naďalej v koalícii uplatňoval svoje celoživotné skúsenosti v oblasti ochrany lesov, ktoré sú mimoriadne cenné.

Pri odchode z OĽaNO mal pán Mičovský tvrdé vyjadrenia na adresu OĽaNO o tom, že strácajú protikorupčný étos. Vám pri OĽaNO nebliká takáto kontrolka?

Kritizoval najmä šéfa Štátnych lesov Tibora Köseghyho a myslím si, že ten by mal byť odvolaný. Vyplýva to aj z faktov, ktoré postupne vychádzajú najavo, napríklad poľovnícke revíry naďalej dostávajú ľudia blízki SNS na základe veľmi čudného zdôvodnenia. Slová Jána Mičovského vystihujú realitu, na čele Štátnych lesov by mal byť nespochybniteľný odborník, ktorý rozumie lesom a ich ochrane.

Mičovský mal problém aj s ministrom pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom, ktorého nominovali v OĽaNO. Jeho pozícia je podľa vás ohrozená?

To je vnútorná záležitosť OĽaNO.

Budete chcieť, aby Ján Mičovský bol vo voľbách aj na kandidátke Za ľudí?

To sú predčasné úvahy, ale Janka Mičovského si vážim. Budem rada, keď sa nám spoločne podarí presadiť v oblasti ochrany lesov dobré návrhy.