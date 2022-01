Malému bojovníkovi s leukémiou sa splnil sen: Adamko ani netušil, aký úžasný deň ho čaká!

Po tomto túži od narodenia! Adamko z Nitry (7) už dva roky trpí agresívnou formou leukémie, no napriek tomu stále dúfa, že sa v dospelosti stane policajtom.

Nový Čas malému bojovníkovi sprostredkoval stretnutie s mužmi zákona, o ktorom Adamko ani len netušil. O to väčšie bolo jeho prekvapenie, keď ho obklopili policajti so všetkou svojou technikou. Od šťastia a dojatia nedokázal spočiatku ani rozprávať. Už od raného detstva sníva o tom, že raz bude kontrolovať poriadok v uliciach mesta. Kým u iných malých chlapcov nemusia byť tieto sny nereálne, Adamko netuší, či mu ten hore dopraje splniť jeho želanie.

Momentálne totiž bojuje s akútnou formou leukémie a väčšinu času trávi v nemocnici. Vždy, keď mu je trošku lepšie, behá po byte v kostýme mužov zákona a svojim štyrom súrodencom dáva pokuty. Nový Čas sa preto rozhodol, že Adamka prekvapí a prinesie mu aspoň trošku radosti do jeho smutných dní. „On o ničom ani netuší, ja som mu povedala, že musíme ísť niečo vybaviť,“ privítala nás ráno mamina, ktorá bola nervózna aj za neho. Keď sme zaparkovali pred policajnou budovou, zostal v nemom úžase.

Na dvore ho už čakala policajtka Petra, ktorá ho privítala, a zrazu sa začali diať preňho úplne zázračné veci. Z garáže vyšla motorka so zapnutými majákmi a Adamko bol taký dojatý, že nevedel dostať zo seba ani slovo. „Chceš si na motorku aj sadnúť? Poď,“ prihovoril sa mu policajt a on zase bez slov vysadol. Skúsil si na­ozaj všetko, čo mohol. Služobné auto, putá, dokonca i tester na alkohol. „Nenafúkal som,“ vyhlásil hrdo a očká mu hrali radosťou. Odniesol si aj kopu darčekov, samozrejme, policajných, a doma sa ihneď prezliekol do nového trička so slovami: „Keď budem ozajstným policajtom, nedám vám pokutu, ale nemôžete prekročiť rýchlosť.“

Kolotoč nemocníc

Chlapček so smutnými očkami bojuje so zákernou chorobou už dva roky. „Presne si pamätám, že bol utorok 26. februára 2020, Adamko prišiel zo škôlky a mal vyrážky na nožičkách. Ja som si myslela, že to mal z aviváže, ale išli sme k lekárovi hneď na druhý deň. Hospitalizovali ho a tam prišiel šok, keď mi primár oznámil, že má leukémiu. Prevážala ho záchranka do Bratislavy, kde mi povedali, že už má napadnutú kostnú dreň,“ ledva dostala zo seba začiatok úmornej cesty statočná mama. Začal sa dlhý a nikdy nekončiaci boj o synov život.