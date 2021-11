Zatvoria sa školy plošne? Zemanová z SaS prehovorila o tom, čo by bolo najlepším riešením

Vládne strany sa ako celok nedohodli na podobe 500-eurových poukazov pre dôchodcov, ak sa dajú zaočkovať.

Vyplýva to z vyjadrenia predsedníčky poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anny Zemanovej pre agentúru SITA. „Trváme na svojom stanovisku, nesúhlasíme s 500-eurovým príspevkom,“ povedala Zemanová. Znamená to, že vláda a parlament budú pravdepodobne rokovať o zavedení 500-eurových poukazov aj bez súhlasu SaS. „Nevideli sme konkrétny návrh, ale je možné, že takýmto spôsobom to bude zorganizované,“ poznamenala šéfka klubu SaS.

Štát chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie ochorenia COVID-19. Toto riešenie navrhol minister financií Igor Matovič (OĽANO) minulý týždeň v piatok. Peniaze sa k nim majú dostať cez zaočkovaných dôchodcov, ich deti či vnúčatá, ktorí použijú 500-eurové poukazy vo vybraných podnikoch a službách. SaS zakrátko reagovala, že súhlasila s odmenou 150 eur a ďalšie navýšenie vetovala.

Už pred koaličnou radou bolo avízo, že partneri sa budú rozprávať aj o plošnom zatvorení škôl v súvislosti s pandémiou. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) bolo toho názoru, že školy by mali byť zatvorené. Zemanová agentúre SITA povedala, že školy ostávajú centrálne otvorené a je na regionálnych hygienikoch, aby posúdili situáciu v danom regióne. „Najlepšie by bolo, keby individuálne posudzovali jednotlivé školy. Sú aj školy, kde je vysoká zaočkovanosť detí a učiteľov a je škoda, ak by nejakým rozhodnutím hygienika paušálne na celý okres boli zatvorené školy, ktoré nemusia byť,“ vysvetlila Zemanová. Zároveň poprosila hygienikov, aby individuálne posudzovali situáciu v jednotlivých školách.

Na parlament čaká na záver schôdze rokovanie o zákone o štátnom rozpočte, ako aj o ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti. Minister Matovič ešte v októbri podmienil výslednú podobu rozpočtu na rok 2022 schválením napríklad ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Zemanová aktuálne po koaličnej rade uviedla, že zákon o štátnom rozpočte nesúvisí so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. „Zákon o štátnom rozpočte je nezávislý na tom, či sa dohodneme, alebo nedohodneme na zákone o rozpočtovej zodpovednosti,“ podotkla. Podľa nej sa o ňom stále rokuje. Dodala, že SaS so zákonom o štátnom rozpočte tak, ako je predložený, problém nemá.