Tragická naháňačka na Kysuciach! Michala († 36) na úteku zastrelil policajt: Príbuzní v úplnom šoku

Policajt pri zásahu smrteľne zranil Michala († 36) z Lodna (okr. Kysucké Nové Mesto).

K streľbe došlo v utorok v noci v obci Dunajov (okr. Čadca), keď hliadka chcela zastaviť osobné auto. Michal sa podľa polície snažil ujsť z miesta kontroly, pričom zrazil jedného z mužov zákona. Druhý policajt podľa príbuzného preto použil zbraň. Vystrelil na unikajúce vozidlo a projektil zasiahol vodiča. Podľa Michalovho švagra pitva ukázala, že mal prestrelenú hlavu. Sestra zastreleného, ktorý nemal vodičský preukaz, sa nevie spamätať zo šoku!

Tragédia sa stala v utorok hodinu pred polnocou, keď policajná hliadka chcela zastaviť osobné auto. Muži zákona vozidlo zablokovali v úzkej uličke medzi rodinnými domami, no len čo vystúpili z auta, šofér Michal mal dupnúť na plyn. Jedného z mužov zákona mal zraziť, a tak druhý okamžite zareagoval. Projektil zasiahol vodiča Michala, ktorý na následky ťažkého poranenia zomrel. „Ja som úplne v šoku z toho, čo sa stalo,“ povedala roztraseným hlasom Michalova sestra, ktorá nepoznala detaily tragickej nočnej streľby.

O čosi viac vedel ďalší príbuzný. „Viete, môjmu švagrovi bol odobratý vodičský preukaz a mal ho zadržaný až do budúceho roka. To bol zrejme dôvod, prečo pred policajtami utekal,“ prezradil vydesený švagor. „Vraj mal Michal jedného policajta prejsť autom a druhý mal na neho strieľať. Len teraz nám volali z pitvy, že Michal mal prestrelenú hlavu. Ja chápem, že sa policajti bránili, ale mohli ho pokojne streliť aj do nohy. Nemuseli ho zabiť,“ dodal.

Prípad vyšetrujú

Policajt má mať podľa našich informácií poranené dolné končatiny a čaká na operáciu. Polícia je však v tomto prípade skúpa na slovo. „V súvislosti s touto udalosťou bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu útoku na verejného činiteľa. V súčasnosti vykonávame všetky potrebné prvotné procesné úkony s cieľom zdokumentovania a objasnenia skutku. Pri udalosti došlo k zraneniu policajta, ktorý je hospitalizovaný v nemocnici. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania a z uvedeného dôvodu nebudeme k nemu poskytovať žiadne bližšie informácie,“ povedala hovorkyňa Gabriela Kremeňová.

Rodina len ťažko nachádzala slová na konanie policajta. „Šva­grova mama prišla o jedného syna pred rokmi, teraz musí pochovať druhého. Je to strašná tragédia,“ uzavrel švagor.