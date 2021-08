Unikátne WC v Slovenskom raji za tisíce eur: Uvidíte, čo v ňom žije, vyvalíte oči

Foto

Zabezpečili pohodlnú úľavu v kopcoch! Na Slovensku sprístupnili prvé ekotoalety nad roklinou Suchá Belá v Slovenskom raji. Exkrementy tam kompostujú dážďovky, privezené až z Francúzska, pretože v najvyššom stupni ochrany splachovanie neprichádza do úvahy. Vybudovanie stálo tisíce eur, no výsledok stojí za to...