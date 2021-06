Zdeňka museli po ničivom tornáde ratovať v nemocnici: Zrútili sa mi dva domy!

Tornádo ničilo všetko, čo mu stálo v ceste.

Skaza a osobné tragédie, ktoré spôsobilo, sa opisujú len ťažko. Zúfalí ľudia, ktorí prišli o celý svoj majetok, so slzami v očiach rozprávajú o tom, akú hrôzu zažili. Zdeněk (41) z Moravskej Novej Vsi (okr. Břeclav) prišiel dokonca až o dva domy.

Zdeňka zastihlo tornádo, keď bol doma. Jeho manželka s dieťaťom s ním v tom čase neboli. „Bolo to strašné. Všetko padalo ako domček z karát," hovorí muž z Moravskej Novej Vsi.

Musel do nemocnice

Keď začalo prudko fúkať, Zdeněk všetko pozatváral a veril, že to bude stačiť na to, aby ochránil dom. „Ale keď som videl, že tornádo všetko berie, vedel som, že je zle. To sa stalo behom desiatich minút. Bol to strašný rachot. Bol som schovaný v pivnici, ale nepomohlo mi to. Spadla mi strecha a oba domy sa mi zrútili. Nezostalo mi vôbec nič,“ smutno skonštatoval zhrozený Zdeněk, ktorého museli ošetriť v nemocnici.

„Som celý doudieraný, mám hematómy a zašívali mi ruku. Moja manželka je v poriadku a to je najdôležitejšie," povedal muž, ktorý so slzami v očiach pozeral na skazu, ktorá sa nedá opraviť.

„Budeme to musieť len opäť postaviť, to sa nedá zachrániť. Všetko tu lietalo. Boli tu veľmi šťastní," dodáva Zdenkov kamarát. „Nikdy by nikto z nás nepovedal, že raz sa preberieme do takéhoto dňa, ktorý vyzerá ako po vojne. Všetky naše spomienky zrazu zmizli, celý náš život akoby zrazu nebol, všetko je preč."