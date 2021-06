Salmonela v škôlke na strednom Považí! Nakazilo sa skoro 30 detí, časť z nich skončila v nemocnici

Niečo také by nechcel zažiť nikto. Hygienici zatvorili súkromnú škôlku v Trenčíne, potom ako sa v nej nakazilo salmonelou takmer 30 detí.

Podľa tvnoviny.sk, museli niektorých škôlkarov hospitalizovať. Hygienici súkromné zariadenie zatvorili. Zdroj epidemickej nákazy zatiaľ nevedia určiť.

Riaditeľka z trenčianskeho RÚVZ Ľudmila Bučková portálu potvrdila, že z 38 detí ochorelo 28. V trenčianskej nemocnici hospitalizovali sedem škôlkarov, teraz tam ležia iba traja. Ich stav je zastabilizovaný. Ani jedno dieťa nebolo v ohrození života.

„Deti boli hospitalizované z dôvodu podania infúzii, tak aby bola zabezpečená hydratácia organizmu," vysvetlil portálu riaditeľ nemocnice Tomáš Janík. Bučková doplnila, že deti mali ľahší priebeh ochorenia.

Z čoho sa deti nakazili je zatiaľ záhadou, no šéfka regionálnych hygienikov si myslí, že to bolo pravdepodobne z jedla. „Predpokladáme to podľa toho, kedy vzniklo prvé ochorenie a kedy bolo potvrdené. Boli to asi špenátové halušky. Nevieme to isto, pretože vzorku stravy nemáme," doplnila Bučková.