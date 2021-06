Desivý pohľad na zvieratá v družstve v Bolešove pri Ilave: Otrávilo sa 67 kráv močovinou?!

Tvrdá rana pre chovateľa dobytka z Bolešova (okr. Ilava). Na pastvinách nad obcou čakal pre poľnohospodárov nepríjemný pohľad, keď na zemi objavili bezvládne ležať desiatky uhynutých kráv.

Jednou z verzií vyšetrovateľov je, že 67 dojníc malo byť otrávených kontaminovanou vodou z cisterny, kde predtým prevážali močovinu. Za všetko pravdepodobne mohla zle vypláchnutá cisterna, ktorou vyprahnutým zvieratám priviezli vodu. Podľa slov šéfa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozefa Bíreša ide o nedôslednosť.

„Na farme Bolešov, kde je hovädzí dobytok lokalizovaný na pastve, majiteľ zabezpečuje napájanie dobytka tak, že vozí vodu v cisterne. Stalo sa, že pravdepodobne použil cisternu, ktorá predtým rozvážala hnojivo, alebo vyvážala močovinu. Vzhľadom na to, že sú vysoké teploty, hneď po privezení pili túto vodu a do hodiny začali hynúť. Príznaky sú typické na otravu močovinou,“ prezradil Bíreš s tým, že uhynulo 67 dojníc, zostali len živé teľatá, ktoré sa k vode nedostali.

Je zjavné, že došlo k otrave. Boli odobraté vzorky vody, obsahu žalúdka a biologického materiálu a všetko nasvedčuje tomu, že to bola rýchla otrava z kontaminovanej vody,“ dodal Bíreš s tým, že v tomto prípade zlyhal ľudský faktor. „V prvom rade je to neodbornosť chovateľa, že poskytuje rozvoz vody v cisterne, ktorá rozváža chemikálie. Aj keď deklaroval, že cisternu opláchol, ale asi nie dostatočne. Je to chovateľská chyba, pri takom počte úhynu je to nezodpovednosť,“ uzavrel. Prípadom sa zaoberá už aj polícia. „Družstvu vznikla škoda predbežne vyčíslená na 90 000 eur,“ uviedla polícia. Zhrozený je aj starosta Martin Rác. „Je to obrovská škoda,“ konštatoval.