V hokejovej reprezentácii do 16 rokov sa objavil aj syn Branka Radivojeviča Luka: Zlato v rodine nám chýba

Ide v otcových šľapajach! Po dlhých ôsmich rokoch sa v hokejovej reprezentácii znovu objavilo meno Radivojevič.

Luka (15), syn úspešného otca, strieborného i bronzového medailistu z MS Branka Radivojeviča (42), dostal pozvánku do slovenského výberu 16-ročných na víkendový turnaj v Rakúsku. V rozhovore pre Nový Čas prezradil, že jeho snom je hrať v budúcnosti v NHL a priniesť zo svetového šampionátu zlato, čo sa jeho otcovi v kariére nepodarilo!

Váš otec Branko obliekol v minulosti slovenský dres naposledy v roku 2014, teraz ste premiérovo dostali pozvánku aj vy. Čo na to hovoríte?

Veľmi ma to potešilo, je to pre mňa česť a teším sa na turnaj v Rakúsku. Niektorých chalanov z reprezentácie poznám z minulosti, písali sme si pred zrazom a som rád, že sa opäť stretneme.

Hokejové začiatky ste začali robiť v Rusku, kde váš otec pôsobil v KHL v drese Spartaka Moskva. Bol to váš najväčší vzor?

Samozrejme. Vďaka nemu hrám hokej, odmalička ma viedol k tomuto športu a som tomu rád.

Dostávate od neho po zápasoch iba pochvalu alebo aj kritické hodnotenia?

Vždy sa mi snaží poradiť, zápasy si analyzujeme, ale aj mi dosť nakladá. (smiech)

Otec góly strieľal, vy im zabraňujete. Ako ste sa dostali k pozícii obrancu?

Rovnako ako tatko aj ja som začínal na pozícii útočníka. Raz ma však tréneri zaradili na post obrancu, čo sa mi napokon zapáčilo a odvtedy hrám v defenzíve až doteraz.

Už dva roky pôsobíte vo švédskej juniorke. Ako ste sa dostali do Škandinávie?

Keďže na Slovensku boli covidové opatrenia, nemohlo sa trénovať a hrať zápasy, tak som dostal pozvánku do kempu AIK Štok­holm. Na skúške som uspel, zostal som tam a teraz som prestúpil do klubu Orebro, ktorý mal o mňa veľký záujem. Myslím si, že je to krok vpred v mojej kariére.

Vnímate pôsobenie v Škandinávii ako najlepšiu možnú cestu dostať sa v budúcnosti do NHL, ako sa to podarilo Jurajovi Slafkovskému?

Áno, ale mám pred sebou ešte dlhú cestu. Urobím však maximum, aby sa to aj mne v budúcnosti podarilo a dostal som sa do NHL.

Otec získal v minulosti na šampionáte striebro a bronz. Plánujete ho napodobniť?

Ja sa budem snažiť získať zlato. To nám v rodine chýba. (smiech)

BRANKO: JA SOM BOL VÄČŠÍ BURLIVÁK

Na včerajší zraz v Bratislave priviezol Luku jeho otec Branko, ktorý pred dvomi rokmi ukončil kariéru. „Luka má pred sebou prvý turnaj v reprezentácii. Všetko má vo svojich rukách, verím tomu, že získa dobré skúsenosti a bude platným hráčom tímu,“ prezradil Branko.

Na otázku, čo zdelil syn z jeho hráčskych kvalít, odvetil: „My sme odlišné typy hráčov, ja som bol búrlivejšia povaha, on je taký ,kľudas´. Ale teším sa, že ide v mojich šľapajach, ale má pred sebou ešte veľa roboty."