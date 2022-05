Slovenskí reprezentanti nenadviazali na úspešný štart do turnaja: Nemecku podľahli najtesnejším rozdielom

Slovenskí hokejisti vo svojom druhom vystúpení na MS 2022 v hokeji podľahli Nemecku najtesnejším rozdielom 1:2. O víťazný zásah v helsinskej Ice Hall sa postaral Leonhard Pföderl. Naši reprezentanti najbližšie v pondelok vyzvú favorizovanú Kanadu.

SLOVENSKO - Nemecko 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Góly: 32. Pospíšil (Jánošík, Tamáši) - 22. Plachta, 27. Pföderl (Noebels)

Zostavy:

SR: Rybár - Čerešňák, Rosandič, Nemec, Ivan, Grman, Jánošík, Gachulinec - Tatar, Krištof, Lantoši - Slafkovský, Roman, Regenda - Pospíšil, Tamáši, Lunter - Liška, Minárik, Takáč

Nemecko: Grubauer - Seider, M. Müller, J. Müller, Holzer, Wissmann, Wagner, Bittner - Ehliz, Stützle, Plachta - Pföderl, Michaelis, Noebels - Fischbuch, Loibl, Schmölz - Soramies, Kastner, Ehl

Úvodná tretina síce nepriniesla žiaden presný zásah, no oba tímy si vypracovali viacero dobrých príležitostí a hralo sa v slušnom tempe. Už v druhej minúte mohol otvoriť skóre náš najlepší strelec Pavol Regenda. Po vybojovaní puku za Grubauerovou bránkou však bekhendom nedokázal zakončiť. Neujala sa ani nebezpečná krížna strela Tomáša Tatara. Potrestať to mohli Nemci, ktorí pred prestávkou mali k dispozícii presilovú hru. Naši sa ale príkladnou bojovnosťou ubránili a udržali nerozhodný stav.

Do prostredného dejstva sme vôbec nevstúpili podľa našich predstáv. Už po necelých dvoch minútach sa presadil Matthias Plachta, keď si jeho prihrávku korčuľou do bránky zasunul obranca Jánošík - 0:1. Nemci sa dostali na koňa, čo využili na navýšenie svojho náskoku v 27. minúte po dorážke Pföderla. O následné zdramatizovanie duelu sa postaral po krásnej individuálnej akcii zakončením spoza brány Kristián Pospíšil. Momentum zápasu sa na našu stranu preklopilo po skvelo ubránenom oslabení vo formáte 5 na 3. Veľký nápor pred druhou sirénou sme však nedokázali pretaviť do vyrovnania.

Hneď v úvode poslednej tretiny sme mali k dispozícii početnú výhodu o dvoch hráčov, ktorú sme ale nedokázali využiť. Nemci následne eliminovali naše útočné snahy o strelenie nesmierne dôležitého druhého gólu a do konca záverečnej sirény sme už nedokázali nájsť recept na hviezdneho gólmana Phillipa Grubauera. Zaznamenali sme tak prvú prehru na MS 2022 vo Fínsku.