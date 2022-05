Úprimný Tomáš Tatar o sklamaní z prvej sezóny v New Jersey: Hrozí mu výmena?!

Je najväčšou hviezdou a lídrom slovenského tímu! Reč je o útočníkovi Tomášovi Tatarovi (31), ktorý aktuálne štartuje na šiestom svetovom šampionáte v hokeji. V rozhovore prezradil, ako dlho zvažoval účasť na MS, na čo sa na turnaji teší a aj to, čo si do Fínska pribalil na krátenie dlhej chvíle.

Ako vlastne hodnotíte prvú sezónu v New Jersey, kde ste nazbierali iba 30 bodov za 15 gólov a rovnaký počet prihrávok?

Budem úprimný, nie som spokojný so sezónou a čakal som, že budem produktívnejší. Som, samozrejme, sklamaný, moje očakávania boli oveľa väčšie, či už z mojej hry, ale aj z výkonov celého mužstva.



Očakávate aj nejaké zmeny v klube?

Verím, že prídu, absolvujeme všetci hráči tvrdé leto a v novom ročníku zabojujeme o play-off.

Nemyslím si, že by do­šlo k výmene v úvode sezóny. Skôr to môže hroziť, keď bude končiť prestupové obdobie. Ja som však nastavený tak, že chcem mať dobrú budúcu sezónu.

V NHL máte na konte už 701 stretnutí. Myslíte na magickú tisícku?

Je to ešte ďaleko, ale priznám sa, že je to jeden z mojich cieľov, čo by som chcel v zámorí dosiahnuť. Odmalička som tvrdo makal na tom, aby som raz hral v najlepšej lige sveta, a teraz urobím maximum, aby som v nej ešte zopár rokov vydržal.

