Vyhasol ďalší mladý život: Bývalá basketbalistka spáchala samovraždu († 27)

Bývalá talentovaná basketbalistka a súčasná moderátorka ranných správ Neena Pacholkeová šokujúco spáchala samovraždu.

Policajti v americkom meste Wausau boli v sobotu ráno vyslaní do domu 27-ročnej Pacholkeovej. Keďže pri dverách nedostali žiadnu odpoveď, nasilu vnikli dnu, kde našli Neenu mŕtvu. „Nemáme podozrenie na cudzie zavinenie,“ uviedol hovorca zboru.

Jej sestra následne pre Tampa Bay Times prezradila, že šlo o vlastné rozhodnutie niekdajšej basketbalistky. Tá si po štúdiu vybrala inú ako športovú cestu, kariéru si začala budovať v televízii.

Bývalá hráčka renomovaného tímu University of South Florida naposledy pracovala pre kanál News 9. „Celý náš tím je zdrvený touto stratou. Vieme, že podobne to cíti aj mnoho ďalších,“ uviedol zástupca stanice. „Vyžarovala lásku a pozitivitu. Veľmi jej záležalo na tom, aby sa vcítila do druhých ľudí. Vždy jej viac záležalo na ostatných než na sebe samej,“ dodala sestra Pacholkeovej.