Bude to, ako keď sa po prvý raz prelomila zvuková bariéra. Takýto otras na prestupovom futbalovom trhu očakáva manažérka nórskeho útočníka Manchesteru City Erlinga Haalanda (22). Podľa brazílskej expertky Rafaely Pimentovej bude momentálne najlepší strelec PremieLeague prvým hráčom, ktorého trhová hodnota dosiahne mýtickú hranicu jednej miliardy libier (1,144 miliardy eur)!

Haaland v lete prestúpil za 60 miliónov eur z Dortmundu do Manchesteru City a zaznamenal tam rozprávkový štart. Nór strelil v drese anglického majstra už 22 gólov v 15 súťažných zápasoch, len v lige ich nasúkal súperom už 17. S trhovou hodnotou 150 miliónov eur je druhým najhodnotnejším hráčom sveta,väčšiu cenu má len superhviezda PSG Kylian Mbappé (160 mil.).

Brazílčanka v rozhovore pre Sky Sport 24 povedala: „Erling bude prvým hráčom, ktorý bude stáť okolo miliardy. To je môj odhad, pretože ak spočítate jeho futbalovú hodnotu, osobnostnú hodnotu a reklamnú hodnotu, skončíte na miliarde.“

Ak by došlo k takémuto mega obchodu, Haaland by prekonal prestupový rekord. Ten drží hviezda PSG Neymar (30), za ktorého šejkovia v lete 2017 vyplatili do FC Barcelona 222 miliónov eur.

Pimentová bola pravou rukou nedávno zosnulého futbalového agenta Mina Raiolu († 54). Po jeho smrti sa stala poradkyňou Haalanda.

Predĺži zmluvu?

Haalandova zmluva s Manchesterom City platí do roku 2027. A Pimentová by ju chcela predĺžiť. „Dúfam. Ak sa s nami chcú porozprávať, budeme radi. Prečo nie? To je vždy dobré,“ avizovala Pimentová. Na otázku, akú má jej hviezdny zverenec výstupnú klauzulu, odpovedala: „Na práci právnika je dobré, že ak ma do niečoho tlačia, môžem odpovedať, že ako právnik o tom nemôžem rozprávať."