Tenista Del Potro sa priznal: Takáto je pravda o mojom zdravotnom stave!

Začiatkom roka 2022 sa chcel argentínsky tenista Juan Martin del Potro (34) vrátiť na Tour. Namiesto toho krátko pred comebackom oznámil ukončenie kariéry pre problémy s kolenom.

O niekoľko mesiacov neskôr Del Potro šokoval priznaním o svojom zdravotnom stave.

„Dnes môžem len chodiť. Nemôžem ani ísť na bežiaci pás, nemôžem vyjsť po schodoch bez bolesti," posťažoval sa v emotívnom rozhovore pre média vo svojej rodnej krajine. Bolesti prežíva aj počas šoférovania.

"Nemôžem ani dlho šoférovať bez toho, aby som si nedal pauzu a trochu si ponaťahoval nohy. Toto je moja realita. Je to ťažké a smutné."

Del Potro mal roky problémy so zápästím. Zlomovým bodom jeho kariéry bol rok 2019, keď si na trávniku v londýnskom Queen's Clube druhýkrát v priebehu niekoľkých mesiacov pochrámal koleno. Následky pociťuje dodnes – a zúfalo hľadá riešenie:

„Nedávno som bol vo Švajčiarsku a navštívil tam renomovaného lekára. Túto kúru mi odporúčalo veľa tenistov, ale zatiaľ som nemal pozitívny výsledok.“

Fyzické ťažkosti zrejme ovplyvňujú bývalú svetovú trojku aj psychicky: „Moja hlava neznesie život bez tenisu. Len som nemal plynulý prechod. Nemohol som sa pripraviť a netuším, čo robia ostatní hráči, ktorí prechádzajú týmto procesom. Bol som číslo tri na svete. Potom sa zrazu podlomili obe kolená. A tu som bez ničoho!"

Počas svojej kariéry vyhral Del Potro 22 turnajov a získal dve individuálne medaily na olympijských hrách. Najväčšie víťazstvo Argentínčana prišlo v roku 2009, keď vo finále US Open pokoril Švajčiara Rogera Federera a získal svoj prvý a jediný grandslamový titul. Po víťazstve na US Open ho považovali za veľkého tenistu budúcnosti, no nikdy to nedokázal potvrdiť kvôli pretrvávajúcim zdravotným problémom.