Český skokan do výšky Jan Štefela (21) so svojou priateľkou sa poriadne odviazali na dovolenke na Cypre! Sociálne siete "nakŕmili" poriadne horúcimi zábermi.

Český skokan do výšky Jan Štefela (21) na nedávnom európskom šampionáte obsadil siedmu pozíciu. „Baví ma, keď môžem prekvapiť a ľudia potom čumia,“ vyhlásil po tomto úspechu. Evidentne však rád šokuje aj mimo športového života. Na sociálnej sieti instagram zverejnil poriadne horúce zábery so svojou partnerkou atlétkou Sárou Plucnarovou z dovolenky na Cypre. To len budú ľudia čumieť!