Miro Hlinka by oslavoval jubileum, jeho smrť trhá srdce († 42): Každý má svoje hranice, písal v liste na rozlúčku

Slovenský hokejový útočník a majster sveta Miroslav Hlinka by dnes oslávil päťdesiate narodeniny. Namiesto toho však onedlho uplynie osem rokov od jeho smrti. Osobné problémy sa rozhodol vyriešiť samovraždou.

Miroslav Hlinka sa narodil posledný augustový deň roku 1972 v Trenčíne, kde taktiež vstupoval do sveta veľkého hokeja. S Duklou vyhral československý titul, získal s ňou titul aj v prvom ročníku slovenskej ligy po rozdelení federácie. Následne prestúpil do českej Sparty.

Vynikajúci útočník v sezóne 1998/99 dokonca odohral deväť zápasov za Česko, ale do nominácie na šampionát sa nedostal. O rok neskôr sa už Hlinka rozhodol reprezentovať rodnú krajinu – Slovensko.

Hneď na prvých MS v Petrohrade získal striebro, Slováci vtedy vo finále podľahli práve Česku. Najslávnejšie chvíle kariéry zažil Hlinka v Göteborgu 2002, kde s mužstvom dokráčal k doteraz jedinému slovenskému titulu pre majstrov sveta. "Zapísali sme sa do histórie. Dúfam, že to nie je posledný slovenský titul," povedal vtedy Hlinka. Na MS 2003 vrátil Čechom medailovú porážku a bronzom skompletizoval svoju zbierku cenných kovov.

Na klubovej úrovni získal dva majstrovské tituly - v sezóne 1999/2000 triumfoval so Slovanom Bratislava v najvyššej domácej súťaži, o štyri roky neskôr sa tešil z triumfu so Zlínom.

Miro Hlinka po konci hráčskej kariéry pôsobil ako asistent trénera v Banskej Bystrici a v septembri 2014 si siahol na život. Mal len 42 rokov. Trénerský kolega ho našiel obeseného na ubytovni v Banskej Bystrici.

Okamžite sa rozbehli špekulácie, čo za jeho smutným koncom stálo. "Ťažko povedať. Viem len to, že sa rozvádzal, doma mu to neklapalo. Tie problémy boli pravdepodobne väčšie, než čo sa donieslo k nám," prezradil po tragédii bratranec Jaroslav Hlinka.

Ale aj jeho najbližšie ​​okolie bolo udalosťou šokované, hokejista po rozvode s manželkou Mirkou začínal novú životnú kapitolu s priateľkou Zuzanou. Jej, rodičom a sestre napísal pred smrťou list.

"Mami, oci, ségra, dávajte na seba pozor a buďte v kontakte so Zuzkou. Urobte to kvôli mne, plánovali sme spolu rodinu i budúcnosť. No, dnešok všetko mení. Každý má isté hranice, energie a sily. Ďakujem, váš Miro," napísal Hlinka na rozlúčku.

Slovenské médiá následne prišli s informáciami, že s tendenciami k samovražde bojoval Hlinka už dlhší čas. Úlohu mali popri rozvode zohrať aj finančné problémy spojené s pôžičkami a hracími automatmi. Nepomohla ani údajná liečba u psychiatra.