Plíšková prehovorila o návrate k tenisu a prestupe Hancka: Mal ponuky z lepších destinácií

Česká tenistka Kristýna Plíšková (30) pripustila, že by sa v budúcej sezóne rada vrátila po materskej prestávke na okruh WTA. Po narodení syna Adama však už nechce absolvovať rovnaký režim ako predtým.

Tridsaťročná manželka slovenského futbalového obrancu Dávida Hancka v rozhovore pre Livesport.cz uviedla, že by ju lákalo hrať opäť štvorhru po boku dvojčaťa Karolíny. Tiež pripustila, že by sa namiesto Rotterdamu radšej sťahovala so svojím manželom na Mallorcu.

Bývalá 44. hráčka sveta Plíšková oznámila svoje tehotenstvo vlani v decembri, syna Adama priviedla na svet na konci mája. Hoci predtým o ďalších plánoch nehovorila, teraz potvrdila, že kariéru neuzavrela. Chce ju však maximálne skĺbiť s úlohou matky.

"Určite nebudem môcť hrať tak, ako som bola zvyknutá. Na mesiac si odísť do Austrálie, potom na mesiac do Ameriky, zase mesiac niekam, potom Ázia. To už určite nebude možné. Ale Dávid chce, aby som to skúsila. Je naozaj ústretový a chcel by, aby som sa vrátila, podporuje ma. Samozrejme, je to ťažké. Adamko je maličký a tie plány sú skôr na budúci rok," uviedla Plíšková.

Možný návrat v ďalšej sezóne je pre ňu veľkou motiváciou. S každým ďalším rokom bude totiž comeback zložitejší. "Ja by som hrať chcela, lebo mi to dosť chýba. Vrátiť sa k tomu neskôr možno nebude možné. Potom o nejakých päť, šesť rokov, keď budeme mať napríklad dve deti, tak už vidím, ako si hovorím: že ja som to vtedy neskúsila. Čas beží a s jedným dieťaťom to myslím ešte ide. Určite je to viac v pohode ako s dvoma," poznamenala Plíšková.

Teraz ju čaká sťahovanie do Rotterdamu, kam jej manžel prestúpil z pražskej Sparty a bude hájiť farby Feyenoordu. "Nie, že by som z Rotterdamu bola smutná, ale boli tam ponuky z lepších destinácií. Pre mňa a pre tenis. Pre Dávida to ale bola asi najlepšia voľba,“ uviedla Plíšková.

"Bola tam Mallorca, ktorú som chcela najviac. Bol tam turnaj, sú tam aj ďalšie menšie turnaje, kde by som chcela zase nejako začať hrať tenis, a je tam akadémia Rafu Nadala. Na to som tlačila. Boli tam aj iné ponuky, ale Dávid si stál za Feyenoordom. Asi nič iného sa príliš neriešilo, takže mám smútok," dodala s úsmevom štvrťfinalistka Roland Garros vo štvorhre.