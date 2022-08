Feneš po prehre s Českom: Čo sa udialo v druhej tretine, nemôžeme ďalej predvádzať

Neudržali dvojgólové vedenie. Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali úvodný duel svetového šampionátu v kanadskom Edmontone s Českom 4:5.

Slováci viedli po góloch Serváca Petrovského a Mateja Kašlíka po prvej tretine 2:0, Česi ale v druhej časti v rozpätí 15 minút strelili 3 góly a vývoj súboja otočili vo svoj prospech. Mladíci spod Tatier sa však nevzdali ani za nepriaznivého stavu 2:4 a zásluhou Rayena Petrovického a druhého gólu v zápase Kašlíka v závere zápasu vyrovnali. Ale ani to im na víťazstvo napokon nestačilo.

V ďalšom zápase sa zverenci Ivana Feneša stretnú s domácou Kanadou, duel je na programe v piatok 12. augusta o polnoci.

"Mali sme výborný vstup do zápasu. Ale čo sa udialo v druhej tretine... Podali sme výkon, ktorý nemôžeme ďalej predvádzať na MS. Veľké množstvo prečíslení a individuálnych chýb nás stáli výsledok. V tretej tretine sme sa vrátili do zápasu, ale dostali sme gól na 4:5 z nezmyselného striedania a z ďalšej individuálnej chyby. Mrzí nás to, ale zápas je za nami. Ideme sa pripravovať na Kanadu,“ povedal po stretnutí hlavný kouč Ivan Feneš.

Ďalší výsledok A-skupiny:

Lotyšsko - Fínsko 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)

Góly: 42. Veinbergs (Hodass, Silkalns) – 9. Kemell (Räty, Hirvonen), 12. Kemell (Hirvonen), 22. Lambert (Järventie, Heimosalmi), 39. Hirvonen (Räty, Simontaival), 56. Räty (Kemell, Heimosalmi), 59. Puutio (Kemell, Räty).

B-skupina:

USA - Nemecko 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Góly: 14. Hughes (Slaggert), 19. Cooley (Coronato, Peart), 22. Slaggert (Hughes, Mazur), 22. Savage (Duran), 39. Duran (Pastujov, James) – 54. Samanski (Szuber, Quapp).