Pilot F1 Lewis Hamilton túži po hereckom adrenalíne: Musel sa rozlúčiť s rolou v Top Gune!

Túži po hereckej príležitosti! Sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton (37) si mohol zahrať letca v tohtoročnom filmovom trháku herca Toma Cruisa (60): TopGun: Maverick, ale ponuku musel odmietnuť pre svoje záväzky vo formule 1. Magazínu Vanity Fair sa jazdec Mercedesu priznal, že úlohu veľmi chcel.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„S Tomom Cruisom sme kamaráti. Pred pár rokmi ma pozval na nakrúcanie filmu Na hrane zajtrajška a odvtedy sa priatelíme,“ povedal Hamilton.

Pilot Mercedesu je veľkým fanúšikom pôvodného filmu Top Gun z roku 1986. „Keď som sa dopočul, že sa bude točiť pokračovanie, hovoril som si, bože, musím sa Cruisa spýtať. Bolo by mi jedno, čo by to bolo za úlohu. Pokojne by som tam niečo zametal, bol by som upratovač niekde v pozadí,“ spomínal Hamilton.

Ponuku na úlohu na­ozaj dostal, a to dokonca pilota. Vzhľadom na to, že sa malo nakrúcať v čase vrcholiacej sezóny formuly 1, musel ju odmietnuť. „Bol to snáď najhorší telefonický hovor, ktorý som musel urobiť,“ povedal víťaz 103 Veľkých cien.

FILM ZAROBIL VYŠE MILIARDY

TOP Gun: Maverick je americká akčná dráma z roku 2022, ktorú režíroval Joseph Kosinski. Ide o pokračovanie filmu Top Gun z roku 1986, vďaka ktorému sa preslávil herec Tom Cruise (60). V pokračovaní filmu z prostredia elitných amerických stíhačov hrá opäť Cruise, ako aj ďalšia hollywoodska star Val Kilmer. Film mal premiéru na CinemaCon 28. apríla 2022 a Paramount Pictures ho v USA uviedol do kín27. mája 2022. Celosvetovo zarobil viac ako 1,3 miliardy dolárov (1,27 miliardy eur), čím sa stal najlepšie zarábajúcim filmom roku 2022.