Hrdina zo Skalice! Priamo na ihrisku zachránil spoluhráčovi život

Zachoval sa hrdinsky! Futbalový obranca Skalice Peter Čögley (33) sa predviedol ako opäť ako čestný chlap.

Bežala 20. minúta zápasu Slovan - Skalica (3:0), keď po hlavičkovom súboji dostal Skaličan Filip Blažek úder do hlavy a zrútil sa na trávnik. "Filip dostal úder do hlavy a spadol zem. Rýchlo som so spoluhráčmi bežal za ním, nebol pri vedomí. Preto sme ho dali na bok. Jazyk mal zapadnutý a tak som mu ho hneď vytiahol. Keď sa nadýchol, tak sme vedeli, že už bude dobre," opísal svoju záchranársku akciu Čögley.

Ten sa už v minulosti ukázal ako hráč, ktorí ctí fair play. V drese Zlatých Moraviec odvolal faul na seba a vzdal sa možnosti kopať pokutový kop.

"Rád by som sa poďakoval spoluhráčom a hlavne Petrovi Čögleyovi, že mi pomohli. Vážim si to," povedal kapitán Skalice Blažek.