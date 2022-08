Mladíci v príprave prehrali so Švajčiarmi: Tréner Feneš je aj napriek tomu spokojný! Prečo?

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov prehrala vo svojom druhom prípravnom zápase pred juniorským šampionátom v Kanade.

Po triumfe nad Nemeckom (5:3) podľahli v noci na sobotu Švajčiarsku 2:3. Zverenci trénera Ivana Feneša pritom prestrieľali súpera 37:30 a nastrelil sedem žŕdok.

Po zápase zúži trénerský štáb nomináciu z 27 mien na finálnych 25. "Jasno chceme mať už počas soboty. Opustia nás dvaja hráči, pravdepodobne jeden obranca a jeden útočník," citoval portál hocekyslovakia.sk trénera Feneša.

V nasledujúcich troch dňoch čakajú Slovákov tri tréningy, ostrý štart do MS ich čaká v utorok 9. augusta od 20.00 SELČ v Rogers Place proti Česku.



prípravný zápas pred MS 20:

Švajčiarsko – Slovensko 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Góly: 10. Muggli (Delemont), 15. Biasca, 50. Chanton (Sidler) – 1. Demek (Sýkora), 17. Dvorský (Faith).

Vylúčení: 7:5 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 30:37.

Zostava SR: Boľo – Petrovický, Kmec, Stripai, Štrbák, Groch, Žabka, Nátny, Laurenčík – Jedlička, Demek, Sýkora – Petrovský, Myklucha, Kašlík – Honzek, Dvorský, Faith – Stümpel, Repčík, Kupčo – Kolenič



Hlasy po zápase:

Ivan Feneš, tréner SR 20: "Naša hra bola predovšetkým v tretej tretine vynikajúca. Na výkone, ktorý sme predviedli, sa dá stavať do budúcna. Pomer striel 20:1 v treťom dejstve deklaruje enormný herný rozdiel. Sedemkrát sme nastrelili žŕdku, skúsili sme aj hru bez brankára. Vyrovnať sa nám nepodarilo. Prehra nás, samozrejme, mrzí. Ale na predvedenej hre a charaktere, ktorý chalani ukázali, sa jednoznačne dá stavať smerom k majstrovstvám sveta."

Dalibor Dvorský, strelec druhého gólu SR: "Začali sme veľmi dobre, strelili sme gól, no po švajčiarskom vyrovnaní naša hra trošku upadla. Škoda gólu na 3:2 v tretej tretine. Tlačili sme, ako sa dalo. Švajčiari sa hádzali do striel pomaly hlavami. Gól to neprinieslo. Chýbal nám kúsok šťastia. Snáď ho budeme mať na majstrovstvách sveta."

Samuel Honzek, útočník SR: "Prehra nás mrzí. Mali sme veľa šancí, najmä gólových. Mali sme ich premeniť, výsledok by bol iný. Aj v hre by sa našlo zopár vecí, ktoré nám nevyšli. Nerealizovali sme ich tak, ako sme ich cvičili. Ak však zopakujeme výkon z tretej tretiny a vylepšíme detaily, môžeme byť úspešní."