Futbalový Slovan má po remíze v Pireu blízko minimálne k postupu do skupiny EKL: Trojmiliónový gól Greena?

Tréner Slovana Vladimír Weiss (57) má aj po prekonanom covide stále dobrý čuch! Neúčasť vykartovaného útočníka Ivana Šaponjiča (25) vyriešil skúsený odborník svojsky. Na hrot vysunul stredopoliara Andrého Greena (24), ktorý v prvom dueli 3. predkola Európskej ligy poriadne schladil herne rozladený Olympiakos Pireus.

Drzý gól Angličana cez mazáka Sokratisa stačil nakoniec na cennú remízu, po ktorej má Slovan blízko minimálne k postupu do skupiny Európskej konferenčnej ligy a zisku prémie 3 milióny eur. Tie by slovenský majster po pokute 78 000 eur, proti ktorej sa odvolal, potreboval ako soľ. Bude ich mať isté v prípade, ak budúci štvrtok vyradí gréckeho majstra. V Pireu podal aj bez lídra Vladimíra Weissa ml. kolektívny, nebojácny a obetavý výkon.

„Odohrali sme zatiaľ najlepší zápas pod mojím vedením,“ pochvaľoval si tréner belasých, ktorému sa na tvári objavil úsmev. Jeho mužstvo zvládlo neľahkú konfrontáciu takticky na výške. K vzornej disciplíne vzadu pridalo aj odvahu v ofenzíve a výsledkom boli sľubné príležitosti. „Vonku hráme s väčšou vášňou. Doma nám zodpovednosť zväzuje nohy a súperom sa u nás hrá ľahšie. Veľmi chceme ísť do skupiny, čo nám s Ferencvárosom nevyšlo. Verím, že teraz sa to podarí a opäť bude plný štadión. Za dnešný výkon si to hráči a klub zaslúžia.“

Slovan využil minikrízu Olympiakosu, ktorý po vypadnutí z Ligy majstrov vymenil tri dni pred zápasom trénera. Neprinieslo to žiadaný nový impulz aj preto, lebo belasí držali súpera konsolidovaným výkonom pekne na dištanc. A na jeho pôde mohli pokojne prvý raz aj vyhrať, keby v závere neinkasovali. „Bol som sklamaný, že sme dostali takýto gól. Tri dni sme sa pripravovali na štandardky Valbuenu. Nemôžeme urobiť takúto chybu pri rohovom kope. Jedna pozičná chyba nás stála víťazstvo.“

Slovenský majster je krôčik od pokračovania v pohárovej Európe počas celej jesene. Nemal by však zabúdať, že proti Ferencvárosu išiel do domácej odvety ešte s priaznivejším výsledkom, no na postup to nestačilo. „Olympiakos má kvalitný tím, to treba rešpektovať. Verím, že na emóciách a pri dobrom výkone ako dnes máme šancu. Musíme ešte popracovať na rozhodujúcich momentoch vo veľkých zápasoch,“ naznačil tréner Weiss.

O ČO HRÁ SLOVAN BRATISLAVA NA POHÁROVEJ SCÉNE:

EURÓPSKA LIGA

Postup do skupiny: 3,6 milióna €

Výhra v zápase: 630 000 €

Remíza v zápase: 210 000 €

(Slovan si v nej zahrá, ak prejde cez Olympiakos Pireus a v play-off cez horšieho z dvojice Maccabi Haifa - Apollon Limassol)

EURÓPSKA KONFERENČNÁ LIGA

Postup do skupiny: 3 milióny €

Výhra v zápase: 500 000 €

Remíza v zápase: 166 000 €

(Slovan si v nej zahrá, ak vypadne s Olympiakosom Pireus a v play-off vyradí lepšieho z dvojice Zrinskij Mostar - Tobol Kostanaj)