Djokovič priznal, že sa poriadne vytrápil: Trocha mi to trvalo!

Srbský tenista Novak Djokovič (35) bude súperom Taliana Jannika Sinnera (20) vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom Wimbledone.

Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal v osemfinále Holanďana Tima van Rijthovena 6:2, 4:6, 6:1, 6:2. Držiteľ voľnej karty, ktorý je vo svetovom rebríčku ATP na 104. mieste, favorita trápil, výborne podával a účinne využíval bekhendový slajz.

Od začiatku tretieho setu však na centri dominoval Djokovič. "Trochu mi trvalo, kým som si zvykol na tempo súpera. Podmienky pod strechou sú iné, takže sa tomu bolo treba prispôsobiť, ale nakoniec som to zvládol," povedal po zápase Djokovič, ktorý natiahol svoju víťaznú sériu vo Wimbledone na 25 zápasov. Potešilo ho, že duel ukončil ešte pred jedenástou hodinou večer miestneho času a pochválil aj výkon Van Rijthovena: "Je novou tvárou na okruhu a nebolo to proti nemu ľahké. Má talent, dobré podanie a silný forhend."

Sinnner prvýkrát v kariére postúpil do wimbledonského štvrťfinále, keď v pozícii turnajovej desiatky zvíťazil nad nasadenou päťkou Španielom Carlosom Alcarazom 6:1, 6:4, 6:7 (8), 6:3. "Dnes to bol špeciálny deň. Wimbledonský center oslavuje storočnicu a som rád, že som k tomu prispel kvalitným tenisom. Carlos je na každom povrchu veľmi nepríjemný súper. Dokáže vrátiť aj nemožné, všetko vybehá. Je to milý človek a klobúk dolu, čo v takom mladom veku už dosiahol. Po prehratom tajbrejku, v ktorom som nevyužil tri mečbaly, to nebolo jednoduché. Pred začiatkom štvrtého dejstva som sa však dokázal dobre skoncentrovať a dotiahol som zápas do úspešného konca," uviedol taliansky daviscupový reprezentant v pozápasovom rozhovore.

Belgičan David Goffin sa stal prvým štvrťfinalistom, keď vyradil nasadenú dvadsaťtrojku Američana Francesa Tiafoea po päťsetovom boji 7:6 (3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5. Celkovo zahral 58 winnerov vrátane 18 es. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti domácemu Britovi Cameronovi Norriemu, ktorý ako nasadená deviatka zdolal Američana Tommyho Paula 6:4, 7:5, 6:4.

Muži - dvojhra - osemfinále:

Novak Djokovič (Srb.-1) - Tim van Rijthoven (Hol.) 6:2, 4:6, 6:1, 6:2, Jannik Sinner (Tal.-10) - Carlos Alcaraz (Šp.-5) 6:1, 6:4, 6:7 (8), 6:2, Cameron Norrie (V. Brit.-9) - Tommy Paul (USA-30) 6:4, 7:5, 6:4, David Goffin (Belg.) - Frances Tiafoe (USA-23) 7:6 (3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5