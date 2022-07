VC Veľkej Británie poznačenú desivou nehodou ovládol Sainz: Verstapen mimo najlepšej päťky

Španielsky pretekár F1 Carlos Sainz z tímu Ferrari dosiahol prvé víťazstvo v kariére, keď triumfoval na Veľkej cene Veľkej Británie. Druhý finišoval v Silverstone Mexičan Sergio Pérez z Red Bullu, tretí skončil sedemnásobný majster sveta Brit Lewis Hamilton na Mercedese.

Nedeľnú veľkú cenu významne poznačila kolízia piatich monopostov z úvodu, po ktorej boli preteky prerušené takmer na hodinu.

Na čele priebežného poradia zostal Holanďan Max Verstappen z Red Bullu, ktorý po defekte a technických problémoch finišoval až siedmy.

Z pole position premiérovo odštartoval Sainz, ale na prvej rovinke sa pred neho okamžite dostal Verstappen. Pozíciu si vylepšil aj pôvodne piaty Hamilton, no potom došlo ku kolízii piatich monopostov. Do nej sa zapojili George Russell, Esteban Ocon, Júki Cunoda, Alex Albon, no najmä Čou Kuan-jüm, ktorého monopost sa na trati prevrátil, na štrku ho vymrštilo do vzduchu a následne prepadol cez pneumatikovú bariéru.

Preteky boli okamžite prerušené a traťoví komisári vyše 15 minút vyslobodzovali Čoua. Ten napokon vyviazol bez vážnych zranení rovnako ako Alex Albon, no obaja boli prevezení do nemocnice. Preteky sa skončili aj pre Russella, ktorého monopost odniesol do boxov žeriav a tak nemohol pokračovať.

Takmer po hodine došlo k reštartu pretekov. Ten priniesol drámu v úvodných zákrutách, keď sa o čelnú pozíciu snažili prví štyria jazdci. Po 5. kole bolo poradie na čele Sainz - Verstappen - Leclerc - Norris - Hamilton. V 10. kole spravil líder Sainz jazdeckú chybu, keď prebrzdil zákrutu, vyšiel mimo trať a Verstappen sa posunul na prvé miesto. V 12. kole zaujala kolízia tímových kolegov Gaslyho s Cunodom, po ktorej obaja stratili sekundy, no pokračovali v pretekoch. Verstappen vydržal na prvej priečke iba tri kolá, keďže v 13. dostal defekt a musel zájsť do boxov. Ani následne však jeho monopost nemal štandardný výkon a chýbala mu rýchlosť.

Na čele jazdil Sainz, čo mu vydržalo až do 31. kola. Potom po tímovej réžii prepustil miesto Leclercovi. Ocon doplatil v 39. kole na technický problém, monopost odstavil priamo na trati, na ktorú následne prišiel safety car. Prezuli Hamilton, Sainz aj Pérez, no Leclerc zostal na trati. Po reštarte došlo k viacerým tesným súbojom, ktoré sa zaobišli bez kolízií, no nadchli divákov. Sainz si udržal prvú priečku, za ním však bojovali o pódium Pérez, Hamilton a Leclerc. Pozornosť pútali aj súboje o siedmu priečku medzi Verstappenom a Schumacherom, ktoré napokon vyústili v úspech Holanďana. Bod za najrýchlejšie kolo získal Hamilton.

Seriál F1 bude pokračovať už o týždeň 10. júla na rakúskom Red Bull ringu.